Germán Bracco, un polémico hijastro en "La Usurpadora"

México.- Un joven muy dedicado a su familia, responsable y con grandes metas tanto en su vida profesional como en lo personal, así se describe el actor Germán Bracco, quien el día de hoy se encuentra de manteles largos por el estreno de la telenovela La usurpadora, que dirige Carmen Armendáriz.

En entrevista para El Debate, el actor platicó que será el hijo del presidente en esta nueva versión, donde dará vida a Emilio Bernal, personaje nuevo de la trama, y se convertirá en el polémico hijastro de la primera dama interpretada por Sandra Echeverría. Cabe destacar que Germán ha sido reconocido a nivel nacional con nominaciones en los premios Kids Choice Awards y al premio Pantalla de cristal.

¿Cómo es el desarrollo de tu personaje en La usurpadora?

Emilio es el hijo del presidente. Es un chavo de 17 años con muchos problemas, sobretodo carece de afecto, cariño, amor y de atención, justo porque su madre muere cuando él es muy chiquito y su padre es el presidente de la nación. Y pues tiene que vivir ahora en una casa que no es la suya, porque en realidad tiene que vivir ahí por ser el hijo del presidente.

Además de tener que hacer cosas que no le gusta hacer, que su padre esté con una mujer que no aguanta y pasa por problemas de soledad que lo llevan a tomar graves decisiones.

Elenco principal de La Usurpadora. Foto: Cortesía

¿Cómo te sientes de estar en esta producción de Carmen Armendáriz?

La verdad es que estoy muy orgulloso de estar con un grupo de gente tan talentosa y comprometida de hacer las cosas bien. Hemos trabajado y hemos puesto el empeño en que todo lo que sea que grabemos se haga de la mejor manera. Me siento muy contento de mostrar a todo el público sobre esta gran producción.

¿Cuéntanos, ¿cómo fue el inicio de tu carrera artística?

Todo comenzó desde muy pequeño porque, te cuento, cuando yo tenía 7 años se puso de moda con mis amigos salir en comerciales en la tele, y yo vi a un amigo mío y dije: “Wow, yo quiero hacer eso; no me importa, yo quiero estar ahí”. Y ahí estuve entre que sí y no con mis papás, llegamos a la decisión de hacer pruebas y ver qué pasaba, y pues poco a poco se iba convirtiendo como en un sueño guajiro.

Cuando mis papás se dieron cuenta que me gustaba más que hacer comerciales, me dijeron: “prepárate si de verdad quieres hacer esto”. Así ha sido desde el primer día, he tenido su apoyo de seguir en esta carrera.

¿Qué mensaje le das a los jóvenes que están comenzando con su carrera?

Primero que nada que tengan pasión de hacerlo y querer llegar al máximo punto de su carrera bajo su propio sueño y sin faltar el respeto a los demás.