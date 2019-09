Germán Lizárraga: Me duele estar alejado de la música

Mazatlán.- Desde su casa en Mazatlán, el clarinetista y líder de la banda Estrellas de Sinaloa, Germán Lizárraga, habla en entrevista con EL DEBATE sobre su estado de salud, esto luego de haber sufrido una caída cuando estaba de gira con su agrupación en Tula de Allende, Hidalgo.

Actualmente se encuentra en recuperación de una fractura de fémur. Fue operado el 9 de agosto, en el Hospital Regional de Especialidades del lugar donde se accidentó.

Foto: Sergio Pérez.

Recuperación

Durante su convalecencia, ha seguido conectado con la música y escrito canciones. Acaba de componer un tema sobre Cynthia, su bisnieta.

“Llevo un 50 o 60 de mejoría, ya puedo tocar con el clarinete, no como lo hago normalmente, ya tengo mes y medio que no lo agarraba. Estoy agradecido con Dios, con la gente que ha venido a desearme que mi salud se recupere pronto; son cosas que me levantan el ánimo. Al principio me sentí decaído, esto me obligó a estar en mi casa y a estar sentado en la silla de ruedas y acostado en mi cama”, expresó Lizárraga.

Añadió que el traumatólogo le practicará una radiografía al cumplir dos meses para conocer el estado interno de la herida, “porque físicamente no tengo nada, puedo mover mis pies; no puedo apoyarme”.

Comparte que su recuperación requiere de reposo y agradece no haber sufrido daños mayores. Según los especialistas dentro de un tiempo empezará a caminar con andadera.

El líder de la banda agradece que su equipo de trabajo, su sobrina Kenia y su hermano José Ángel Lizárraga, estén al pendiente de seguir con los compromisos pactados con la banda Estrellas de Sinaloa.

“Quisiera subirme al camión, irme con ellos de gira, pero la recomendación de los doctores es que no lo haga y hay que acatarla.”

En cada concierto se proyecta un video donde don Germán da las gracias al público.

Foto: Sergio Pérez.

Larga trayectoria

Confiesa que tras 70 años de trayectoria, no se ve alejado de la música.

“Mi vida ha sido la música, voy a cumplir 70 años de trayectoria. Empecé a los 11 años en esto y me duele estar alejado de la música. Si sigo bien de esto, voy a seguir dando lata un rato.”

Indica que a lo largo de esas décadas de carrera han llegado varios premios, tanto en el tiempo que formó parte de la banda El Recodo, como ahora que está al frente de Estrellas de Sinaloa.

Expresa que es muy bueno que haya una nueva generación de artistas que vienen haciendo música de banda. Se dice asombrado de ver un video de unos chinos tocando El sinaloense.

“Hemos querido imitar a mi padre en cierta manera. Él tocaba el clarinete; yo también. A él le toco ser líder de la banda El Recodo; a mi también me tocó ser líder de esa banda. Tenemos el orgullo de llevar el apellido Lizárraga. La banda El Recodo es la más grande, y si a otras bandas se les dan reconocimientos, creo que sí los merecen, la Banda El Recodo fue pionera en todo esto.”

Celebra que la agrupación que formó su padre festeje 80 años de carrera y lo haga de gira con el Mariachi Vargas.