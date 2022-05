Germán Montero está por estrenar el videoclip Todavía hay amor

Con el estreno de su videoclip, Todavía hay amor, dentro de unos días, el cantante Germán Montero está de regreso en los escenarios. En entrevista en las instalaciones de EL DEBATE, el cantautor también habló de lo bien que le está yendo en la música después de un largo tiempo de pandemia. Asimismo, de la participación que tendrá próximamente en otro reality show y la presentación en el baile del Mar de Las Cabras, el domingo 22 de mayo.

Contento de regresa a Sinaloa

Luego de los tiempos tan difíciles de pandemia que le tocó vivir, Germán Montero dijo sentirse privilegiado de estar aquí, sobre todo regresar a cantar a este estado.

Se aproxima otro reality

Acerca de sus próximos proyectos, adelantó que está en puerta un reality show, del cual no pudo hablar mucho ya que aún no ha firmado contrato. En cuanto al mismo tema, dijo que estuvo a punto de entrar a La casa de los famosos, pero no se animó.

”Me hablaron tres veces y créeme que estaba bien pagado, pero no estuve dispuesto a vender mi privacidad y libertad, porque son cuatro meses de estar encerrado y dije, apenas se esta abriendo la agenda y la oportunidad de ver al público y a los fans. Así es que esa fue una de las razones por la que no me animé. Además, porque es abrirle la puerta a muchas cosas que no me gustan. A mí no me gusta la palabra famoso, no me gusta la fama, lo que sí me gusta es el cariño y respeto del público. Me gusta trabajar y que la gente sepa lo que hago de una forma transparente, sobre todo con mucha disciplina y responsabilidad, porque considero que ahorita cualquier persona se puede hacer famosa de la noche a la mañana.”