Ghetto Kids, "los duros del género urbano" en la escena mexicana

Hace cuatro años aproximadamente en la escena musical de nuestro país no estaba cool decir que eras reguetonero. En sus inicios Ghetto Kids tuvo que enfrentarse a muchas burlas al dar sus primeros pasos en el género urbano. "Nos gusta decir que somos 'los duros', porque los que nos llevamos la talacha, los monedazos desde hace cuatro o tres años, sí fuimos los Ghetto Kids", expresó el DJ Luis Díaz en una charla con EL DEBATE, agregando:

Llegábamos hace cuatro años y decíamos 'somos reguetoneros' y todo mundo se reía, todo mundo se burlaba, todo mundo nos aventaba monedas, y hoy en día decir que eres reguetonero ya es decir, 'claro, como Bad Bunny, J Balvin...' ya hoy en día está cool ser reguetonero, pero hace cuatro años no era cool, era ser los rebeldes de la clase.

"Dada esa labor nos hemos ganado o nos han bautizado como 'los duros del género urbano en México'". El DJ Alejandro Estrada, mejor conocido como "Chikles", recalca que en nuestro país hace falta más exponentes de este género, "nos falta mucho, la verdad, de cultura dentro del género urbano, países como Puerto Rico, Colombia y demás llevan ya metidos dentro del género aproximadamente 15 años, en México llevamos tres".

Luis, Poni y Chikles, mejor conocidos como Ghetto Kids, los duros del género urbano en México, están de estreno con su nuevo sencillo "Muévelo, sacúdelo". Foto: cortesía Sony Music México

Con ese sonido que los caracteriza Ghetto Kids ha salvado el verano con el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Muévelo, sacúdelo", en colaboración con Mad Fuentes y Selene, la canción perfecta para vivir la vibra del verano 2020 en todas partes... aunque sea desde casa.

"Fue un track que vibramos desde el día uno que nos metimos al estudio junto a Mad Fuentes y Selene, un track que necesitaba en este momento la gente, trae buena onda, es enérgico y te transporta de alguna manera a la playa, a la alberca o al verano que no estamos teniendo como tal, creo que es algo que necesitábamos expresar y que la gente necesitaba sentir, fue bastante orgánico todo esto que se hizo”, comentó Chikles.

Hablar de Ghetto Kids, es hablar de un sueño que empezó en un pequeño cuarto ubicado en un popular barrio de la Ciudad de México y los ha llevado a recorrer los festivales más importantes del mundo, ser los primeros artistas mexicanos del género urbano en obtener una nominación al Latin Grammy y posicionarse como los líderes del perreo mexa, con más de 100 millones de streams en Spotify y un canal de YouTube con más de 110 millones de reproducciones. Durante el 2019 la carrera de Ghetto Kids se catapultó con el rotundo éxito de "Tra Tra Tra", (recientemente certificado por la RIAA como Múltiple Platino).

Ghetto Kids no solamente son exponentes del género urbano. Ondean la bandera "de que somos perreo mexa, así lo hemos denominado, donde la propuesta no solamente se queda en hacer reguetón y ya, sino fusionarlo con sonidos muy propios de México, agarramos elementos del tribal, agarramos elementos de la cumbia, agarramos trompetas del mariachi y con todos esos elementos de forma sútil construimos un sonido propio, muy a lo mexicano; también lo que llevamos como bandera es no copiar el acento o el lenguaje tanto colombiano como puertorriqueño, sino hacerlo muy a nuestra forma, con nuestro lenguaje cotidiano", señaló el DJ Luis Díaz.

La agrupación mexicana también tiene canciones pop, donde remarcan un poco la postura personal de los sentimientos, el cariño, el amor y demás, como es el caso de 'Coqueta', "pero también existen canciones como 'Tra Tra Tra', donde le hacemos entender a los fans que no necesariamente es nuestra forma de pensar, sino son canciones planeadas y pensadas para la disco y la masividad, llegar a muchas más personas, y también ser un frente de México para poder exportar este género y no quedarnos cortos, usar un poco la estrategia que ya se conoce dentro del género, creo que esa es nuestra labor con la bandera que lideramos y vamos día a día".

El virus que azota a la humanidad "tumbó" todo un plan de trabajo que Ghetto Kids tenía para este 2020, como sus presentaciones en el magno festival Lollapalooza Chile y Argentina. "No tenemos porque ver el lado malo de la situación, al contrario, lo cual nos ha permitido estar un poquito más en el estudio, desarrollar, descansar, ser más creativos, hemos tenido más tiempo en el estudio, por lo tanto, más prontas canciones a futuro", manifestó el baterista Jonathan Torres, conocido como "Poni".

Ghetto Kids se ostentan como líderes del género urbano hecho en México al contar con más de 60 millones de streams en plataformas digitales, 3.3 millones de oyentes mensuales y han logrado ingresar al Top 50 Viral de Spotify en 18 países, éxitos que seguirán creciendo de la mano de su nueva casa (Sony Music México) en la que prometen una carrera de alcance mundial.

