Gianluca Vacchi conquista redes en shorts y con sus sexys modelos

Gianluca Vacchi vuelve a tomar las redes sociales para dejar bien claro que es el rey de la fiesta si de lujos y mujeres se trata, pues el socialité apareció en un jet junto a varias modelos en bikini desatando la locura entre sus fans.

En el video se puede ver al famoso invitando a las jóvenes a bailar para que realicen su peculiar baile logrando su objetivo pues todas comenzaron hacer los peculiares bailes del famoso para después desatar la locura en Instagram.

Hasta el momento la grabación de Gianluca lleva más de 300 mil reproducciones y cientos de comentarios de todo tipo por parte de seguidores de todo el mundo elogiando la suerte que tiene el también empresario.

Me recuerda a algo y no se ha qué", "Lo mueve mejor @gianlucavacchi que esas enteleridas", "Baila mejor que la niñas jajajajja", "creo que no puede estar solo y sin gastar dinero en Chicas..", fueron algunos comentarios que recibió el empresario.

Recordemos que Gianluca además de sus bailes también se ha hecho famoso por en fiestas exclusivas como Dj dejando en claro que además de millonario, también sabe utilizar la consola para mezclar la música de moda con sus extravagantes gustos que han dejado con la boca abierta a más de uno pues el hombre de más de 51 años es una persona muy moderna.

Por si fuera mucho se ha dicho de los bailes Vacchi, pues cuando los realiza aparece en diminutos trajes de baño con los cuales sube la temperatura y es que le encanta presumir el cuerpazo que se carga además de todos sus tatuajes los cuales tienen un significado muy importante para él.

Cabe mencionar que varias mujeres del espectáculo han sido relacionadas con la celebridad desde Galilea Montijo quien es una conductora mexicana hasta la modelo venezolana Sharon Fonseca, quienes han tenido algún tipo de contacto con el polémico italiano.

Más noticias