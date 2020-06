Gianluca Vacchi presume su lujosa y exótica mansión

Gianluca Vacchi de nuevo presumió los lujos que se carga y es que mostró su excéntrica mansión en redes sociales, dejando en claro que si no es llamativo no lo quiere en su casa, pero este no es su caso, ya que cada rincón de su hogar tiene algo extraordinario.

En el video del multimillonario quien se convertirá en padre en unos meses se puede ver a simple vista los acabados de madera que hay en el piso, donde las alfombras con bellos decorados dan un toque tipo realeza en cada uno de sus pasillos los cuales son demasiado largos y estrechos como si se tratara de un museo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Lo que más llamó la atención del empresario de 52 años es que cada espacio además de ser novedoso es que tiene un poco de historia, pues al parecer es amante del arte, ya que los cuadros, esculturas y figuras son de los objetos favoritos de Gianluca Vacchi.

Además el también socialité cuenta con una habitación llena de trofeos de caza donde las cabezas de varios animales están colgadas en sus paredes, por lo que Gianluca Vacchi al parecer es amante de ir a cazar, por lo que podría tener problemas por mostrar dicho lugar.

La vanidad de su galantería no podía faltar en este tour, ya que cuenta con enormes pinturas donde fue retratado por lo que también hay espacios dedicados a él, pues no por nada se ganó el titulo como uno de los solteros maduros más cotizados del medio de la farándula hace un tiempo, pero la modelo Sharon Fonseca llegó a cambiar todo eso.

Volviendo con el recorrido eso no termina ahí, ya que el millonario también decidió mostrarle a los internautas el enorme patio que tiene a la vista donde fácil podría realizar una enorme fiesta al aire libre, pero prefiere realizarlas en otros países, pues no es una sorpresa que le encanta divertirse.

Cabe mencionar que Gianluca Vacchi ha salido con las mujeres más bellas del mundo, en su mayoria modelos que han sido mucho más jovenes que él, logrando ser una de las más envidiados del espectáculo.

Te puede interesar

Gianluca Vacchi conquista redes en shorts y con sus sexys modelos

Polémico baile de Gianluca Vacchi: traseros de modelos como tambores