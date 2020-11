México.- Cada edición de La Academia ha dejado a grandes talentos que siguen enfocados en hacer lo que más les gusta; la música, tal es el caso de Gibrán Gutiérrez, el joven originario de Guadalajara, Jalisco, que participó en la edición 2019-2020 del reality show y que este viernes 27 de noviembre lanzará su nuevo sencillo titulado 'Cenicienta'.

En entrevista con EL DEBATE, Gibrán ha contado todo sobre su nuevo sencillo, cuyo video oficial se estrenará el viernes 04 de diciembre a través de todas las plataformas digitales, así como la inspiración detrás del tema y algunos detalles sobre su primer material discográfico después de La Academia de TV Azteca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con un estilo R&B, el tema fue escrito por el mismo Gibrán, con el que mostrará una vez más su talento y una transición de la balada de desamor 'Nadie duele para siempre', algo que encontraremos en su nuevo material discográfico, ya que planea contar la historia de su vida en orden.

¿De qué habla 'Cenicienta', el nuevo tema de Gibrán Gutiérrez?

Habla de un chico que se enamora de una chica, por eso Cenicienta, y al día siguiente la está buscando, pensando, la quiere volver a ver, pero en el trascurso que estuvieron juntos la Cenicienta estaba triste, llorando, pasándolo mal por un mal de amores, entonces este chico la convence y hace que pierda esta tristeza por un momento. Al día siguiente el chico queda totalmente enamorado queriéndola ver otra vez", cuenta el cantautor.

Gibrán Gutiérrez lanzará esta noche su nuevo sencillo "Cenicienta". Foto: Cortesía

¿Cómo surge la historia de 'Cenicienta'?

Todo empezó en el estudio de Guadalajara con mi productor que se llama Alejandro Moreno y me dijo: 'Oye tengo esta pista de R&B con Trap, no tiene letra, te la regalo, sácale una letra y si quieres la grabamos'. Entonces me la llevé a mi casa, la escuché, me enamoré de la pista y me basé a una historia vivida unos meses atrás, me acordé de todo esto que viví y dije voy a escribir sobre eso".

Antes de escribir la canción, revela que sus planes es que el tema llevara el nombre de alguna princesa, entre sus prospectos estaban Ariel, Bella y terminó por ser Cenicienta. Y explica que es un tema que también va dirigido hacia las mujeres de su club de fans, él quiere que "la abracen como si yo se las estuviera cantando a ellas también".

Es una canción compartida con la que puedes sentirte identificado, por lo que considera que "tal vez algún chico por ahí dice: 'oye, a mí me pasó algo similar, estuve con alguien y al día siguiente yo quedé súper clavado y ya no se pudo hacer nada". Parte de 'Cenicienta' también habla de que las dos personas no son del mismo lugar y aprovechar el tiempo porque uno de los dos se va.

Este 27 de noviembre a la media noche llega "Cenicienta", el nuevo tema de Gibrán Gutiérrez. Foto: Cortesía

Este 27 de noviembre a media noche se lanzará primeramente el lyric video de su nuevo sencillo y para el video musical oficial, el cual está previsto a estrenarse el 04 de noviembre, ha decidido plasmar de la mejor manera posible todo lo que cuenta en el tema, ya que intentará contar la historia como realmente sucedió.

Sobre sus nuevos proyectos reveló que previo a Navidad tiene preparada una grata sorpresa para sus fanáticos, se trata de algunos covers navideños con excelente producción y para el próximo año más música, compartiendo que el lanzamiento de su primer álbum tendría lugar en febrero de 2021, del cual nos cuenta que contará historias de su vida antes, durante y después de La Academia.

También comentó que incursionará en distintos géneros, un álbum muy interesante en el que habrá algunas colaboraciones importantes, entre estas con su excompañero del programa, Carlos Torres, quien logró el tercer lugar en la competencia y se ganó el cariño de muchos televidentes.

Gibrán Gutiérrez tiene previsto estrenar su nuevo material discográfico en febrero de 2021. Foto: Cortesía

Gibrán inició a los trece años de edad en el ámbito musical, tras participar en un concurso de canto de su secundaria en un escenario, frente al público, luces y staff, fue entonces que se dio cuenta que era lo que le gustaba. Sin embargo, a los cinco años de edad tuvo su primer acercamiento a la música, cuando en Navidad pidió un micrófono en igual de juguetes y sus padres comenzaron a darse cuenta de que era lo que a él le llamaba la atención.

Considera que sus inspiraciones en la vida para ser la persona que es hoy son sus abuelos y sus papás, los cuatro han sido lo que lo ha motivado a seguir adelante y admira las personas en las que se han convertido sus padres. Y cantantes favoritos son Justin Bieber, Camilo Echeverry, J Balvin, Carlos Rivera, Michael Jackson y Mario Bautista.

¿Cómo fue tu paso por La Academia?

Fue un sube y baja en mi vida. No me esperaba cuando fui admitido, cuando estábamos a días de que entráramos a la casa no me imaginaba todo lo que se iba a venir y salgo tan agradecido por el proyecto. Una persona totalmente diferente desde mi manera de pensar, de trabajar y la manera de creer en mí. Cuando entré al programa no creía en mí, no me sentía lo suficientemente capaz, no me sentía a la altura de mis compañeros y era el error que cometía, por algo estaba ahí y yo no me la creía, entonces al salir, he puesto todas las enseñanzas, todo lo que me han enseñado mis profesores y vaya que ha rendido sus frutos y vaya que tenían razón".

Gibrán Gutiérrez envió para finalizar un mensaje para las personas que lo han apoyado en su carrera: "Crean en sus sueños, no es fácil, habrá mucha gente que les diga que no pueden, pero, como me dijeron a mí una vez: 'todo lo bueno y todo lo malo'. Luchen por sus sueños, hagan lo que les gusta mientras no hagan daño a nadie. Sean felices y puro para adelante", finalizó.