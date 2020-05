Gigi Hadid rompe el silencio y habla sobre su embarazo con Zayn Malik

Gigi Hadid hubiese querido contarlo primero, pero alguien se le adelantó. El pasado 28 de abril el portal estadounidense TMZ dio a conocer que la modelo de 25 años de edad estaba embarazada por primera vez. En una reciente entrevista con Jimmy Fallon la hermana de la también top model Bella Hadid, contó cómo vive este momento al lado de su amadi Zayn Malik.

"Desearíamos haberlo anunciado en nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por los buenos deseos y el apoyo de todos", comentó Gigi Hadid a Jimmy Fallon.

La modelo resaltó que este embarazo a significado una luz de esperanza en medio de la pandemia de Coronavirus.

Especialmente durante este tiempo, es un lindo rayo de esperanza poder estar en casa y estar juntos y realmente experimentarlo día a día.

Jimmy Fallon aprovechó su charla con la futura mamá, para mandarle un mensaje al futuro papá Zayn Malik: "dile que si necesitan algo llamen al tío Jimmy, me aseguraré de que los cuiden", a lo que Gigi respondió: "¡tendrá el mejor tío Jimmy!".

El cumpleaños 25 de Gigi Hadid

La semana pasada Gigi Hadid celebró su cumpleaños número 25. En su feed de Instagram compartió algunas imágenes de cómo fue su festejo. "¡Tuve el día más dulce celebrando mi 25 cumpleaños con mi familia de cuarentena, que lo hizo tan especial para mí, junto con todo el amor que sentía de todo el mundo!

Estoy agradecida y afortunada de que mi familia y amigos, cercanos y lejanos, estén sanos y seguros, y aunque extrañé a mis seres queridos con los que desearía haber celebrado, sé que estos tiempos nos harán aún más agradecidos por estar juntos.

"Lo mejor del cumpleaños de cuarentena perfecto fue descubrir mi sorpresa: el pastel de bagel fue hecho por el único Cake Boss, Buddy Valastro, que he visto durante más de una década, lloré lágrimas reales. No puedo creer que hayas hecho este pastel para mí mientras la panadería está cerrada, significa más para mí de lo que sabes y cuando esperamos que nos encontremos algún día, sabrás realmente que casi no hay un episodio que me haya perdido. Agradecida, honrada, tu mayor admiradora", manifestó Gigi Hadid en su post en Instagram.

También te puede interesar:

Hanna Nicole de Ha*Ash luce su gran panza de embarazo

Laura Prepon se enteró de su embarazo tras grabar "Orange is the New Black"

Sherlyn revela sus mayores temores ante pandemia de Coronavirus