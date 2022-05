Gilby Clarke dará concierto en León, Guanajuato, el próximo 25 de agosto en Red Mosquito Live

León, Guanajuato.- Gilby Clarke, ex guitarrista de Guns N’ Roses, visitará León, Guanajuato el próximo 25 de agosto, ofrecerá un concierto en Red Mosquito Live. La normalidad vuelve poco a poco a su estado natural, como solía ser antes de la pandemia, respecto de la celebración de grandes eventos masivos como los conciertos.

Los fanáticos del hard rock podrán darse cita para disfrutar de grandes éxitos a cargo de uno de los guitarristas más conocidos de la década de los ochenta y noventa. Gilby Clarke, entró a Guns N' Roses en noviembre de 1991, tras la salida del guitarrista rítmico original, Izzy Stradlin. Estuvo de gira con la banda durante su enorme Use Your Illusion Tour, entre 1991 y 1993, y apareció en el álbum de versiones de Guns N' Roses, titulado The Spaghetti Incident.

A continuación, te compartimos la discografía de Gilby Clarke:

Lee más: Vuelve a León, la India Yuridia con el show "ALV Rigoberto"

En Solitario:

*Pawnshop Guitars (1994)

*Blooze E.P. (1995)

*The Hangover (1997)

*Rubber (1998)

*99 Live (1999)

*Swag (2002)

*Gilby Clarke (2007)

Con Candy:

*Whatever Happened To Fun (1985)

*Teenage Neon Jungle (2003)

*Con Kill For Thrills

*Commercial Suicide (1988)

*Dynamite from Nightmareland (1990)

*Con Guns N' Roses

*The Spaghetti Incident? (1993)

*Live Era: '87-'93 (1999)

*Greatest Hits (2004)

*Con Slash Snakepit

*It's Five O'Clock Somewhere (1995)

Colaboraciones

*Rock N Roll Music (2001) de Col. Parker.

*California Girl (2002) de Nancy Sinatra.

*Rock Star Supernova (2006) de Rock Star Supernova.

*Guerra civil* (2009) Junto a Electroshock.

*"Apologize To Yourself" de Ariel Belont (el dueño de la casa de luca) (2004)

*El triángulo (2002 - 2019)

Lee más: La foto que prueba que Belinda es idéntica a su abuela cuando era joven

La ciudad de León vivirá una noche llena de rock el próximo 25 de agosto, antes de que Gilby Clarke inunde de energía el escenario, también asistentes disfrutarán del talento de "The Appetites Live Experience", grupo que se considera como uno de los mejores tributos a Guns N’ Roses de Latinoamérica.

Los tickets para el concierto ya están a la venta en el sistema Boletia, sus costos son: $900 (meet & greet más show) y $500 la preventa de zona general por tiempo limitado. ¡Red Mosquito Live, será el lugar donde talentosos músicos se reunirán no te pierdas este gran espectáculo y compra tus boletos con tiempo! ¡Corre que se acaban!