Gilded Age: ¿Qué es y de qué trata el tema de Met Gala edición 2022?

México. La Met Gala 2022 se convierte este día lunes 2 de mayo en quizá el evento más importante dle año en Nueva York, puesto que convoca a que celebridades internacionales se junten en un mismo escenario.

El tema de la Met Gala 2022, según compartió en Twitter la directora de moda del New York Times, Vanessa Friedman, es Gilded Glamour, una referencia a la Edad Dorada de USA, el periodo de rápida industrialización y enorme crecimiento económico durante las tres décadas que precedieron al cambio de siglo.

Se menciona también que esta época supuso el fin de la Reconstrucción en 1877, lo que impidió a muchos negros estadounidenses participar o beneficiarse del auge económico, y el nombre de la época procede de la novela de Mark Twain y Charles Dudley Warner de 1873, The Gilded Age: A Tale of Today, una sátira de la América posterior a la Guerra Civil y de su creciente clase industrial.

BlakeLively y RyanReynolds en la alfombra roja de la Met Gala 2022. Foto de Instagram @voguemexico

Pero mención aparte ocupa An Anthology of Fashion, evento que forma parte también de la Met Gala 2022, y se ha centrado en esta ocasión en los trabajadores de la época, destacando a los diseñadores y modistas independientes que trabajaron en USA desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX.

La nueva exposición abarcará una serie de instalaciones en las salas de época del Ala Americana del museo, y tanto A Lexicon of Fashion como An Anthology of Fashion permanecerán expuestas en el Metropolitan Museum of Art de Manhattan hasta el 5 de septiembre.

Público de distintos países tendrá oportunidad de disfrutar la muestra que cada año sorprende por su temática diferente; cabe destacar que la Gala del Met o la Costume Institute Gala es un evento que se realiza desde finales de los años 40 y en dicho evento se citan celebridades, empresarios, realeza, modelos, diseñadores y socialites de todo el mundo.