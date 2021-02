Gina Carano contraataca al ser despedida de “The Mandalorian”: “No pueden cancelarnos si no los dejamos”

Estados Unidos.- La actriz Gina Carano finalmente ha aparecido después de ser despedida de la serie The Mandalorian de Disney + a principios de esta semana.

En un comunicado proporcionado a Deadline, Gina Carano reveló que está desarrollando y produciendo una nueva película para The Daily Wire, un medio de derecha dirigido por el experto Ben Shapiro.

"No pueden cancelarnos si no los dejamos", dijo la estrella de las artes marciales mixtas que se convirtió en actriz. Carano, quien interpretó al ex soldado de la Alianza Rebelde Cara Dune en The Mandalorian, fue despedida de la serie Disney + el miércoles.

Esto solo unas horas después de que compartiera una publicación de Instagram que equiparaba ser un republicano moderno con ser judío durante el Holocausto.

Gina Carano tenía un personaje en la serie que era muy querido por la audiencia. AFP

Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro, dijo un portavoz de Lucasfilm en ese momento.

"Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables".

La actriz no abordó su despido hasta el viernes por la mañana, cuando le dijo a Deadline que estaría desarrollando, produciendo y protagonizando una nueva película exclusiva de The Daily Wire.

Gina Carano durante una gala en promoción de la serie. AFP

“El Daily Wire está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños, desarrollar y producir mi propia película. Lloré y mi oración fue respondida ”, dijo Carano.

Estoy enviando un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria. Acabo de comenzar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo.

Según Deadline, los detalles adicionales sobre el proyecto se mantienen cerca del chaleco, pero se espera que se produzca como parte de la asociación de The Daily Wire con Dallas Sonnier y su pancarta Bonfire Legend.

“No podríamos estar más emocionados de trabajar con Gina Carano, un talento increíble abandonado por Disney y Lucasfilm por ofender a la autoritaria izquierda de Hollywood.

Para eso existe Daily Wire: brindar una alternativa no solo para los consumidores, sino también para los creadores que se niegan a inclinarse ante la mafia ”, dijo Shapiro en un comunicado.