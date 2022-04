Gina Montes la vedette que derretía al público al bailar muy exótica en La Carabina de Ambrosio

Regina Inés Barbosa Govea de 78 años, mejor conocida como Gina Montes, fue una de las mujeres más extravagantes y bellas de la época de los ochenta, si bien podemos recordarla en La Carabina de Ambrosio, donde realizaba tremendos bailes con vestuarios de lujo como una verdadera vedette dejando a todos impactados en aquellos años.

A pesar de que el programa finalizó hace varios años, muchos la siguen recordando no solo por sus bailes tan exóticos, sino por su bello rostro, el cual no necesitaba de mucho maquillaje, ya que con su mirada, además de sus facciones bien formadas, derretía al público a su antojo, además fue una modelo muy animada en todos los aspectos.

Si hablamos del físico de Gina Montes podemos decir que era de las mujeres de esa época que no requería de cirugías plásticas, ya que era una mujer natural, además su presencia era imponente dentro o fuera del escenario, y más si usaba botas altas dándole esa personalidad imponente.

"Recuerdo taparle los ojos a papá para que no la viera", "No abra otro intro tan espectacular", "Me encantaba verla y más por la escuelita con lliyo", "Su baile para su época súper adelantado y la música también de lo mejor hoy y Siempre!!! Ella Bellisima", "Hermosa Gina hiciste historia con la Carabina de Ambrosio. Eres realmente muy hermosa pero eres más grande por tu manera de ser y pensar. Una gran señora", le escriben a Gina Montes.

El peinado de Gina Montes también era fabuloso, pues en esa década el cabello tipo afro o con mucho crepe era algo espectacular, pues antes de salir a escena se arreglaba con maquillaje tipo nocturno, así como accesorios demasiado brillantes.

Hoy en día la modelo mexicana se mantiene de lo más joven, pues hay entrevistas donde se puede ver a la mujer con un cutis de impacto y una jovialidad que manifiesta cuando los medios la buscan, pues a pesar de no estar activa en el espectáculo, ella demuestra que sigue siendo esa mujer coqueta más madura, pero siempre manteniendo ese nombre artístico que la caracterizó en La Carabina de Ambrosio.

