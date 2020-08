Ginny Goffman acusa a Héctor Parra de haber abusado sexualmente de su hija cuando tenía 9 años

México.- La reconocida actriz Ginny Hoffman, junto a su hija Alexa, han dado una entrevista exclusiva para TV Notas, en donde se le fue con todo a su expareja Héctor Parra, a quien acusa de haber abusado de su hija cuando apenas tenía entre 9 y 10 años de edad, asegurando que tenía muchos "problemas mentales".

Estos actores se conocieron en el año 2000 y luego de mantener una relación de 8 meses decidieron irse a vivir juntos, pero ella lo veía muy distante, sin querer tener responsabilidades, "tóxico", pero cuando quiso dejarlo era demasiado tarde, pues estaba embarazada y eso la hizo detenerse, pensando que cambiaría, sin embargo, esto jamás ocurrió.

Hubo agresiones psicológicas, físicas jamás se las permitiría, pero me hacía sentir menos, fea, inútil. Héctor es una persona muy tóxica, necesita atención, tiene problemas en todas las áreas de su vida. Desde su niñez tenía mucho rencor en contra de su mamá", confesó Hoffman en la entrevista.

Resistió por seis largos años, solo por su hija, pero no pudo soportar cuando le encontró mensajes comprometedores con otro famoso acto de Televisa, revelando que es bisexual, pero no quiere que nadie se entere, al confrontarlo por esto, recibió una sorprendente respuesta por parte de Parra.

Me respondió: ‘Te puse un cuatro (una trampa) para ver si me estabas vigilando’, y le dije: ‘No te estoy pidiendo explicaciones, sé feliz, pero no lastimes a más gente’. Cuando me separé, dije: ‘Soy la mujer más feliz de este planeta’. Salí de un infierno", detalló la actriz.

Después de esto, el acuerdo que tenían con su hija era que ambos podían verse cuando quisieran, pero ella cada que se quedaba con él regresaba con extrañas actitudes, muy altanera, grosera y agresiva, por lo que le aconsejaban que no la dejara verlo.

Ginny asegura que ella no quería intervenir en su relación de padre e hija, por lo que esperaba a que su hija tuviera su propia opinión, hasta que Alexa comenzó a pedir que no la dejaran quedarse a dormir con su padre y finalmente ya no volver a verlo, sufriendo una gran crisis a tal grado de que, si lo pasaban por la televisión, ella no podía verlo.

Cuando mi hija tenía como 13 años, estaba viendo la televisión y de repente empezó a gritarle a mi esposo, Alberto: ‘¡Cámbiale, cámbiale, quítalo!’ Me dijo mi esposo: ‘Salió su papá en la tele y me pidió que le cambiara’, y le dije: ‘Es tu papá’. ‘Ése no es mi papá, por mí, mejor que se muera’, y dije: ‘No, espérate, esto ya no está bien’, le pregunté: ‘Nena, ¿qué está pasando?’, me dijo: ‘No quiero y no puedes obligarme a verlo, él no es mi papá, mi papá es Alberto", recordó Ginny.

Asimismo, recordó cómo fue que se enteró de lo que sufría su hija, confesando que cuando ella le dijo todo pensó en ir a matarlo, pero la niña solo pidió que lo demandaran, pero al enterarse de que tenía que verlo de nueva cuenta, prefirió que las cosas quedaran así y solamente no lo dejaran acercarse a ella.

Esto le ha costado críticas a Goffman, pero ella asegura que solo quiere que su hija esté bien y tranquila, aunque ella quiera que se haga justicia y verlo en la cárcel.

Una vez íbamos en el coche y mi hija me dijo: '¿Te separaste porque mi papá es gay?', a mí se me pararon los pelos, y me dijo: 'Tengo en mi computadora unas conversaciones de mi papá, que le está mandando a un hombre, ¿es gay? ¿verdad?'. Le dije: 'Después de esto no necesitas una respuesta mía, pero si por ahí va tu coraje contra él, está mal; te he enseñado que tienes que respetar', y me dijo: 'No, mamá, a mí no me importa si mi papá es homosexual, pero no se vale que sea pedófilo'. ¡Uy, ahí sí, bendito Dios que me tocó un alto! porque si no, me estampo", relató Ginny Hoffman a TV Notas.

Finalmente, la actriz confesó que la exesposa de Héctor la reunió en un café y le contó que ella lo vio tocándose mientras la niña dormía junto a él, que le vio entrar al baño mientras ella estaba dentro, se guardaba la ropa interior de su hija dentro de la de él y que, si decidían proceder legalmente, ella estaba dispuesta a declarar sin ningún problema.