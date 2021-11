México.- No termina la polémica en lo que respecta al actor Héctor Parra, acusado en 2020 de haber abusado sexualmente de su hija menor Alexa, fruto de su amor con la actriz Ginny Hoffman, pero ahora el caso de la una vuelta al revelarse que ella también podría enfrentar una sentencia de hasta siete años en la cárcel.

Mientras Héctor está detenido desde el pasado mes de junio, por la declaración de Alexa respaldada por su madre, Ginny podría ser sentenciada tras la denuncia que hizo Daniela Parra, la hija mayor del actor, que no ha dejado de apoyarlo ante la difícil situación.

Daniela denunció formalmente a Hoffman ante la Fiscalía General de la Justicia (FGJ) para obligar a las autoridades a investigar a la actriz por no haber denunciado lo sucedido durante varios años. Cabe recordar que reveló que no lo hizo debido a que su hija no estaba lista.

Ginny Hoffman podría enfrentar siete años de cárcel tras denuncia de hija mayor de Héctor Parra

Al respecto, el abogado de Héctor y Daniela explicó: "Esta persona ha señalado en múltiples ocasiones ante diversos medios de comunicación, incluso antes de acercarse a las autoridades, que sabía del delito. Entonces esta omisión de no haber realizado la denuncia, que termina realizando la víctima cuando es mayor de edad, hoy tiene que ser investigada si se está hablando de un resarcimiento integral para la víctima".

Por su lado, Daniela compartió: "La fiscalía tiene que investigar a todos los involucrados. A ella no la quieren investigar porque no sé por qué. Entonces ahora lo van a tener que hacer obligadamente... si mi hermana sufrió algún abuso, ella lo omitió".

De acuerdo con el artículo 181 del Código Penal, que establece que quien conozca sobre una conducta de abuso sexual y no acuda a las autoridades competentes para denunciar el hecho y evite la continuación de la conducta será castigada de dos a siete años de prisión, por lo que Ginny Hoffman podría pisar la cárcel y darle un giro radical al caso.

Fue a finales del 2020 cuando Alexa, la hija de Ginny y Héctor, denunció públicamente a su padre por haber abusado sexualmente de ella a los 13 años de edad, pero decidió hacerlo hasta cumplir los 18, esto por no estar lista para hacerlo antes. "Ella me dijo: 'Mamá, no lo hables, no digas nada', yo quería revelar lo que este señor hizo, pero respeté la decisión de mi hija porque ella es lo más sagrado que tengo", reveló en su momento Ginny.