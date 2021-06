Ginny Hoffman y su hija estarían mintiendo; abogado descarta abuso por parte de Héctor a Alexa

México. El abogado Víctor Carrillo, quien trabajó primero el caso con Ginny Hoffman y su hija Alexa, respecto a que el actor Héctor Parra habría abusado presuntamente de su propia hija, descarta que haya sucedido así.

Carrillo da importante información respecto a la situación de la primera declaración de Alexa, hija de Parra y de Ginny Hoffman, cuando preparaban la denuncia en contra del actor.

En entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, el abogado cita que nunca tuvo contacto personal con madre e hija, y que Ginny le envió la narración de su hija sobre los presuntos hechos de violación.

Yo, honestamente, de esa declaración, la forma en la que estaba hecha no era contundente, no había precisión, era muy ambigua, y desde mi punto de vista no había delito. Me sorprende que en este momento esté judicializada y esté privado de la libertad el imputado.”