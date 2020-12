Giovani dos Santos "ha sido el novio más inteligente de Belinda": Jonathan dos Santos

México.- ¿Qué tienen en común el cantante Lupillo Rivera, el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, y Christian Nodal, además de que los dos cantan regional mexicano, claro? Sí, sí, le atinaste los dos se han relacionado sentimentalmente con la cantante y actriz mexicana Belinda, y los dos, también se han tatuado algo relacionado con ella. Sin embargo, estos no han sido los únicos hombres en la vida sentimental de la cantante de "Ángel", antes que ellos estuvo el futbolista mexicano Giovani dos Santos, jugador del Club de Fútbol América.

La cantante mexicana y el ex jugador del Barcelona mantuvieron un intenso romance en 2009, mismo que terminaría un año después debido a los compromisos profesionales de ambos, de acuerdo a lo que ellos mismos declararon, puesto que en aquel entonces Belinda andaba promocionando su tercer álbum de estudio "Carpe Diem", mientras que el jugador del balón pie acaba de firmar contrato con el club de fútbol turco Galatasaray.

Sin embargo, ambos echaron mano de sus redes sociales, que en aquel momento no eran tantas como ahora, para mandarse indirectas. Así que no se sabe realmente qué tan bien terminaron su relación.

Ahora, a 11 años de esa ruptura en buenos términos, el hermano menor de Giovani, Jonathan dos Santos, declara en una entrevista que su hermano fue el jugador del América fue el "más listo de todos los novios de Belinda", esto en relación a que el jugador de 31 años no se realizó ningún tatuaje en honor de la cantante de "En el amor hay que perdonar".

Actualmente, el jugador del Galaxy se encuentra en tierras mexicanas disfrutando de unas cómodas y relajantes vacaciones en la república mexicana, esto después de que su equipo no lograra calificar a los Playoffs de la Major League Soccer (MLS).

No obstante, con todo se dio la oportunidad para hablar de la relación sentimental que su hermano mayor mantuvo con la actriz de Baywatch, en los momentos en los que la relación de la cantante de 31 años con el cantante de "Dime cómo quieres" está en boca de todos, puesto que se les ha visto muy enamorados.

Belinda y Giovani dos Santos en 2009/ Fuente: @AntenaSanLuis

Ya entrados en la conversación el mediocampista del Galaxy se burló un poco de que Giovani dos Santos no haya siquiera pensado en tatuarse algo que tuviera que ver con Belinda, como lo han hecho Lupillo Rivera y Nodal, por lo que resaltó la "listura" de su hermano al no hacerlo, teniendo en cuenta, además, que en aquel entonces el hoy jugador del América era muy joven, así que no hubiera sido nada raro que hubiera tomado la decisión de hacerlo, sin embargo no fue así, lo cual lo asombró grandemente.

"Eran muy jóvenes cuando anduvieron juntos, la verdad es que ahora puedo decir que me sorprendió que no se haya tatuado nada de ella", fueron las palabras que Jonathan dos Santos dijo en entrevista para la pagina de la conductora Jessica Carrillo.

Así mismo, declaró no haber tenido el "privilegio" de conocer más a fondo a la cantante de obscuridad, debido a que Giovani vivía en México y su familia en España: "yo apenas la conocí, conviví poco con ella, una o dos veces coincidimos, no hubo mucho más. Me caía bien", mencionó el ex jugador del Villareal.

Ahora Belinda se encuentra en una dulce y apasionada relación con el cantante sonorense Christian Nodal, del que a pesar de llevarle 10 años se encuentra plenamente enamorada, mientras que el cantante de "Adiós amor" ha declarado en diversas ocasiones sus enormes ganas de contraer nupcias con la cantante de "Amor a primera vista". Más recientemente, confesó que ve en Belinda a la "madre de sus hijos".