Giovanni Medina busca reconciliarse con Ninel Conde

México. Giovanni Medina, padre de un hijo con la cantante Ninel Conde, acude al programa de televisión "Montse & Joe" y refiere que está en la mejor disposición de hablar y llegar a un acuerdo con Ninel, sobre su hijo.

Giovanni Medina y Ninel Conde enfrentan una batalla legal y mediática por la custodia de su hijo, desde hace varios años, y asegura él que ella ha convertido esta situación en un show mediático, sin embargo, estár dispuesto a llegar a un acuerdo con tal de no exponer más a su hijo.

A ella, honestamente, es mi opinión y mi percepción, le ha sumado más el estar haciendo este show mediático que ver a su hijo. Vengo con un mensaje de paz, de reconciliación, de entendimiento y de pedir que no sigamos exponiendo a nuestro hijo", dijo en el programa.

En la emisión de "Montse & Joe", Giovanni hace valer su derecho de replica y respondió a las acusaciones de Ninel Conde. Mencionó, por ejemplo, que ha sido víctima de un "linchamiento mediático" y dice que el sólo busca cumplir con sus obligaciones como padre.

He encontrado un escenario que ni en la peor de mis pesadillas me imaginé que por ser papá, cumplir con mis obligaciones de crianza, por cumplir con esto, de pronto, he sufrido una especie de linchamiento mediático y de una persona que además quise mucho."