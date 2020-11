¿Giovanni Medina celoso de Larry Ramos? Ninel Conde defiende a su esposo

El día de ayer Ninel Conde y Giovanni Medina estuvieron cara a cara en una audiencia confesional, en el Juzgado 24 de lo Familiar en la Ciudad de México, ante la batalla legal que llevan a cabo la cantante y el empresario por la custodia de su hijo Emmanuel de seis años de edad, fruto de la relación amorosa que tuvieron.

A su salida de la audiencia el empresario Giovanni Medina no se expresó muy bien de Larry Ramos, esposo de su ex Ninel Conde. Entre varias declaraciones que hizo sobre él, Giovanni celebró que Larry tenga prohibido acercarse a su hijo Emmanuel, por órdenes de un juez. Giovanni aseguró que el esposo de "el bombón asesino" tiene más de 12 demandas en varios lugares, por diversos delitos y ante esto, considerada que no es apropiado que su hijo conviva con este tipo de personas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por su parte, Ninel Conde habló maravillas de su esposo Larry Ramos, resaltando que Giovanni Medina no supera que ella ya no esté a su lado y ahora tenga a otro hombre. A pesar de que en otras ocasiones se ha mostrado reservada al hablar del empresario colombiano, en esta ocasión la cantante no dudó en recalcar los atributos de Larry y compararlos con los del padre de su hijo Emmanuel.

Es un hombre amoroso, aunque este hombre (Giovanni Medina) haya venido a decir aquí que él (Larry) es violento, que es psicópata, hizo todo un historial, no soporta que ya lo dejé y estoy con otra persona.

Asimismo expresó: "créanme que estoy con una persona sumamente amorosa, sumamente respetuosa, sumamente responsable, que me hace sumamente e infinitamente feliz, cosa que el señor Medina no lo hizo jamás, yo lo que te puedo decir que es una gran bendición en mi vida, yo sé quién es y el tiempo nos dará la razón".

¿Por qué Giovanni Medina no deja que Ninel Conde vea a su hijo?

Ante los medios de comunicación a las afueras del juzgado, Ninel Conde comentó que durante la audiencia, Giovanni Medina se rehusó a que ese mismo día (ayer martes), se llevara a cabo la audiencia conciliatoria entre las dos partes. "Esto es una injusticia, quitarle a un niño a su madre porque trabaja, porque tiene que trabajar es una injusticia, (la audiencia) estaba puesta para hoy, pero el señor Giovanni no quiso conciliar, no quiso que se adelantara la audiencia de conciliación, no quiso, se negó".

El juez le propuso que si queríamos cambiar la confesional por la audiencia de conciliación y el señor se negó junto con su abogado, porque precisamente es lo que él quiere, pretextos para no darme a mi hijo, primero fue que lo abandoné, después que tenía Covid, después que tengo novio… ¿qué sigue?

En las stories de su cuenta en Instagram, la actriz y cantante mexicana retomó el tema de la violencia contra la mujer y además de publicar nuevas fotografías donde mostraba los estragos de la supuesta violencia doméstica de parte de Giovanni Medina, la cantante escribió: "¡mentiroso!, ¡cobarde!".

En otra de las publicaciones en las stories de su cuenta en Instagram, la actriz compartió una imagen con este texto: "el hombre nace de una mujer, es educado por una mujer, crece con una mujer, se enamora de una mujer. Entonces, ¿por qué faltarle el respeto? ¿Por qué maltratarlas y asesinarlas? Las mujeres deben ser valoradas, amadas y respetadas. Digamos no al maltrato, no a los feminicidios".