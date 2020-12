Giovanni Medina demuestra a Ninel Conde que él si pudo tener feliz Navidad junto a su hijo

En lo que se resuelve su pelea legal en el Juzgado 24 de lo Familiar en la Ciudad de México, el empresario Giovanni Medina tiene la custodia provisional de su hijo Emmanuel, siendo él quien decide cómo y cuándo su mamá Ninel Conde puede verlo. La actriz de telenovelas ha expresado en varias ocasiones a través de sus redes sociales y ante los medios de comunicación, su tristeza al no poder estar junto a su pequeño hijo, de quien está separada desde casi ya un año.

"El bombón asesino" no pudo celebrar esta Navidad con su hijo Emmanuel y ante esto, su ex pareja sentimental le mostró que él si pudo pasar unas felices fiestas. En su feed de Instagram Giovanni Medina publicó una fotografía junto a su retoño, imagen de padre e hijo acompañada de este mensaje: "les deseamos muy feliz Navidad, que el amor de Dios abunde en su corazón".

En la foto podemos ver al hijo menor de Ninel Conde y a Giovanni Medina muy combinados al usar el mismo atuendo. El niño de seis años de edad luce de lo más sonriente junto a su papá. "Preciosos", "felicidades, que linda foto", "feliz Navidad querido Giovanni, se les quiere ❤️", fueron algunos de los comentarios en su post.

Ninel Conde asegura que Giovanni Medina le quitó a su hijo por venganza. Foto: Instagram @giovannimedinam

Asimismo compartió en las stories de su cuenta de Instagram, un video donde se ve cuando le da un regalo de Navidad a su hijo, quien posteriormente le da un un cariñoso abrazo de agradecimiento. Asimismo se puede apreciar el luminoso árbol navideño en su hogar.

Por su parte la ex novia del cantante José Manuel Figueroa (hijo del fallecido Poeta del Pueblo, Joan Sebastian) y actual esposa del empresario colombiano Larry Ramos, publicó este mensaje con motivo de las fiestas: "Navidad rodeados de amor, los amo a todos. Te amo mi único".

Una de sus seguidoras de nombre Diana, escribió en el post de la cantante originaria de la Ciudad de México: "tan rico todo el mundo celebrando y uno con ganas de morir", a lo que Ninel le respondió: "¡animó! Cuenta tus bendiciones, tienes vida y hay esperanza". (Los mensajes amorosos que Ninel Conde recibía de Giovanni Medina).

Sabiendo que en esta Navidad Ninel Conde tendría muchos sentimientos encontrados al no poder estar junto a su hijo Emmanuel, sus fans le enviaron muchos mensajes de amor y apoyo: "deseándote la pases muy bien sin tristear y sin nostalgia, ya vendrán tiempos mejores dónde estés con tu baby".

En una entrevista que el empresario mexicano tuvo hace unos día con Mónica Noguera para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, aseguró que el círculo social de su ex, no es la mejor influencia para su hijo. Giovanni Medina resaltó que había una persona en particular que tenía ciertas costumbres que ningún padre quisiera cerca de su hijo, "hubiera querido pensar que no existía la mamá y sin embargo, ahí estaba a cargo de nuestro hijo y en sus propias palabras, él era el encargado de supervisar y de contratar a las nanas que cuidaban a mi hijo, ¿con qué capacidad, con qué preparación?, ¿por qué si tiene un papá?, si la mamá no quiere, lo respeto, pero aquí tiene al papá, el primer derecho es nuestro".