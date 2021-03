Giovanni Medina denuncia públicamente a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, por amenazar con “eliminarlo”

México. Giovanni Medina, expareja de la cantante Ninel Conde, ambos padres de un menor de edad, denuncia públicamente a Larry Ramos, el esposo de ella, y en entrevista con Ventaneando dice que amenazó con “eliminarlo” , por lo que teme por su seguridad.

Ninel Conde y Giovanni Medina enfrentan un proceso legal por su hijo y no conforme con eso, ahora él declara que Larry Ramos lo habría amenazado, por lo que está preocupado por su vida. Esa supuesta amenaza la habría externado Ramos en unos audios que se filtraron recientemente.

Días atrás se dio a conocer una grabación en la que se escucha decir a Larry Ramos que creó toda una estrategia para culpar a un tercero después de que lo señalaron a él por presuntamente cometer un fraude millonaria a algunos empresarios y representantes, y ahora es Giovanni Medina quien hace público que en esos audios filtrados se escucha que Larry menciona que recurrirán a "personas de la mafia" para “ponerle un alto” a la expareja de Ninel Conde.

Hay varios audios, hay una parte que quiero externar mi preocupación, donde este tipo, Larry Ramos, le menciona a Guillermo y a Cynthia que fueron a ver a gente muy peligrosa, gente que incluso hoy está cumpliendo alguna condena- para que me pusieran un alto… Así lo señala”, dice Medina en entrevista para Ventaneando.

Leer más: Ninel Conde congela sus óvulos y dice que será mamá cuando lo considere

A Ventaneando Giovanni también le cuenta que no tiene miedo ante dichas amenazas, pero sí ha tomado diversas precauciones y se ha vuelto más precavido, además cita que esos audios ya están en manos del FBI. Respecto a Ninel, cita que si ella quiere desaparecerlo de su vida, le pid que lo deje criar a su hijo Emmanuel y deje de recurrir a personas o a delitos para hacerle daño.

Y en la misma entrevista para Ventaneando, Giovanni recuerda que conoció a Ninel Conde durante 2013 a través de Juan Zepeda, exesposo de ella y que solamente habrían estado juntos durante mes y medio cuando ella le informó que esperaba un hijo suyo e hizo frente a su responsabilidad como padre en todo momento, pero ella se aprovechó de la situación en muchos aspectos. Comenzaron a suceder cosas que no debían pasar y a ello se refirió.

Cuando ella se dio cuenta que yo amaba a mi hijo, cuánto me importaba desde el vientre ahí empezó la manipulación. Recuerdo que la tenía que ir a sacar del bar con una panza (bastante desarrollada) a altas horas de la noche. Se ponía muy de malas porque engordaba. Decía ‘No le he invertido tanto para ahora (tener el cuerpo así)’. Muchos episodios, la verdad, que sí fueron muy complicados. Se descuidaba muchísimo y ahora ya no fuma, pero antes fumaba... híjole”.