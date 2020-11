Giovanni Medina hace sufrir a Ninel Conde, con imágenes de su hijo disfrutando de la playa

Ninel Conde lleva ya varios meses sin poder ver a su pequeño hijo de seis años de edad; la cantante mexicana asegura que esto se debe a una cruel venganza de parte de su ex Giovanni Medina, por no estar a su lado. Hace unos meses un juez en la Ciudad de México, ortorgó al empresario la custodia provisional del pequeño. "El bombón asesino" ha manifestado que su ex pareja sentimental, se ha valido de pretextos sin fundamentos, para impedirle visitar a su hijo.

En agosto pasado la actriz de telenovelas informó en su cuenta de Instagram: "hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos, en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de Covid y en un convenio con una firma presuntamente falsificada y nisiquiera ratificado. Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo y me impide estar con él, recordando que nisiquiera fui notificada de esta medida hace ya cuatro meses".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recientemente Ninel Conde y Giovanni Medina estuvieron cara a cara en una audiencia confesional, en el Juzgado 24 de lo Familiar en la CDMX, ante la batalla legal que llevan a cabo por la custodia de su hijo Emmanuel. Tras dicha audiencia, a través de sus redes sociales el empresario mexicano compartió unas imágenes del pequeño, ¿para hacer sufrir a su ex?

En las stories de su cuenta en Instagram, quien anteriormente fuera relacionado sentimentalmente con Silvia Navarrio y Mariana Seoane, publicó un par de videos donde le muestra a Ninel Conde que él está disfrutando del hijo que tienen en común, mientras ella no ha podido verlo. En los videos Emmanuel disfruta de la playa mientras libera tortuguitas.

Ninel Conde y Giovanni Medina dan su propia versión

A su salida del Juzgado 24 de lo Familiar, la actriz de "El Señor de los Cielos" dijo a los medios de comunicación que la estaban esperando, que durante la audiencia Giovanni Medina se rehusó a que ese mismo día se llevara a cabo la audiencia conciliatoria entre las dos partes. "Esto es una injusticia, quitarle a un niño a su madre porque trabaja, porque tiene que trabajar es una injusticia, (la audiencia) estaba puesta para hoy, pero el señor Giovanni no quiso conciliar, no quiso que se adelantara la audiencia de conciliación, no quiso, se negó".

El juez le propuso que si queríamos cambiar la confesional por la audiencia de conciliación y el señor se negó junto con su abogado, porque precisamente es lo que él quiere, pretextos para no darme a mi hijo, primero fue que lo abandoné, después que tenía Covid, después que tengo novio… ¿qué sigue?

Contrario a sus palabras, el padre de su hijo manifestó ante la prensa de espectáculos: "nos fue muy bien en la audiencia, nos sentimos muy bien con los desahogos que hubo, la verdad es que me siento tranquilo de que el Estado cuide el bienestar de mi hijo y en ese sentido vamos contentos".

Hoy Ninel Conde y Giovanni Medina protagonizan una batalla mediática. Además de luchar en los juzgados por la custodia de su hijo, la cantante lo demando por supuesta violencia doméstica. Ante todos los dimes y diretes entre ambos, cabe recordar aquellas palabras amorosas que el empresario de 31 años de edad, le dedico en sus redes sociales hace unos años, con motivo del Día Internacional de la mujer:

Ninel Conde en el Día Internacional de la Mujer, no puedo quedarme sin reconocer a la que partió mi vida y logró en mi un amor perpetuo. Desde aquí una flor y un beso a la mujer que consigo lleva mi corazón. Felicidades por todas tus cualidades, eres una gran mujer y me siento honrado por llevarte de la mano en esta vida. Gracias.