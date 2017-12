Giovanni Medina se le va a la yugular a su ex Ninel Conde

Reporteros de diferentes medios de espectáculos, se acercaron Giovanni Medina cuando acudió a realizar un trámite en los Juzgados de lo Familiar de la Ciudad de México, momento en el que dejó en claro algunos de sus sentimientos contra su ex Ninel Conde.

El empresario reveló que se presentó a los juzgados para solucionar la suspensión de convivencias que tiene con su hijo Emmanuel, pues no puede verlo hasta nuevo aviso.

“Hubo una suspensión de las convivencias con Emmanuel porque la señora metió una queja y se suspenden en lo que se resuelve esa queja. Ninel Conde es consciente de que le está haciendo mal al niño, ella sabe y no le interesa. Ella se quejó de cosas muy infundadas, conmigo nunca se enfermó, esa es otra mentira. Son mentiras intangibles”.

Giovanni dejó en claro que su hijo Emmanuel se la pasa muy bien con él:

“Quiero tocar un punto muy importante: la última vez que yo dejé a Emmanuel en casa de Ninel, yo lo dejé llorando alrededor de 20 minutos. No podía y ni quería el niño meterse; me decía: ‘Papá, no me dejes solo, yo me voy contigo’, al grado de que Ninel me pidió que entrara a la casa para distraerlo y calmarlo. Esta es la última imagen que tengo de mi hijo”.