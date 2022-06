Giovanni Medina ya no quiere saber nada de Ninel Conde y su irresponsabilidad como madre

Ninel Conde de 45 años de edad, al parecer podría alejarse aún más de la vida de su ex Giovanni Medina y de su hijo, pues el empresario confesó para Venga la Alegría que en efecto ya no quiere saber nada de ella pues está cansado de todo lo sucedido en cuanto a las visitas a las que según no acude.

"Yo ya me quiero desmarcar de estar personas y una lucha que no tendría porque la lucha debería ser para que Emmanuel esté cada día mejor para mí, por lo menos eso ya no es tema..." dijo Giovanni Medina, quien se quedó con la custodia legal del menor, por lo que Ninel Conde tiene que ir a las visitas que dictó el juez.

Si vamos al pasado podemos recordar que supuestamente Ninel Conde llegó tarde a una cita con su hijo, pero ella dijo que el personal del lugar donde vive actualmente no le dio permiso de pasar, mientras que en otro momento donde llega cambió el punto de encuentro tampoco se presentó.

Ante esto después se le vio pasando una tarde entre copas con varios de sus amigos, con quienes se la pasó muy bien, aunque las redes sociales demasiado molestas le dijeron que lejos de ser una buena madre hace todo lo contrario, por lo cual arremetieron contra ella, quien lejos de ponerse a discutir prefiere ignorarlos.

"Veo aún Giovanni más centrado ,la paternidad lo hizo madurar y a hecho un buen trabajo con su hijo ,dios ilumine a Ninel y la aleje de malas amistades para que pueda volver a entender que el cariño y amor de un hijo nunca lo encontrará en otro lado", "Ay si ahora tooodo mundo halagando a Giovanni, en apariencia es buen papá, pero no se les olvide las palabrotas que le decía a Ninel y aunque ella sea lo que sea ningún hombre decente le hablaría", escriben las redes.

Cabe mencionar que Ninel Conde dijo hace poco que las visitas quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, pues tendrá que ver otros asuntos relacionados con ese tema, pero trata de ser muy discreta, pues no quiere decir mucho sobre su ex.