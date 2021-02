Giovanny Ayala se pone romántico con su balada de amor "Cuánto a que regresas"

Un nuevo lanzamiento musical de Giovanny Ayala ya puede ser disfrutada en todas las plataformas digitales de música. Se trata de la canción "Cuánto a que regresas", misma que también se encuentra sonando en las estaciones de radio tanto de México como en Estados Unidos.

Una vez más Giovanny Ayala apuesta por una canción romántica de su propia inspiración, una balada de amor y dolor en el género sierreño, que una vez más muestra la gran vocación que el joven posee para componer canciones. El tema ya se posiciona en las principales playlists incluida la portada de Spotify "Nueva generación".

El video musical que acompañó el lanzamiento de "Cuánto a que regresas", se grabó en la Ciudad de México, un video que promete encender todas las redes sociales por las candentes escenas que ahí podremos presenciar. Dicho nuevo video de Giovanny Ayala fue estrenado el pasado 24 de febrero a través de la plataforma digital MIC- ON. Los suscriptores de este servicio de streaming pudieron disfrutar una sesión acústica con el artista y quienes adquieran el acceso especial, tuvieron un encuentro Meet&Greet con Giovanny y vieron el video clip por primera vez junto al artista.

Posteriormente el video fue estrenado en los principales canales de televisión y por supuesto, en el canal Gerencia 360 TV en YouTube. Mientras tanto su éxito "Pa' que no te anden contando", ya acumula 12 millones de reproducciones en YouTube entre el video lírico (10M) y el video clip oficial (2M).

Este 2021 es indudablemente una gran oportunidad para Giovanny Ayala, de consagrarse como uno de los máximos exponentes del Regional Mexicano con su nueva música. Los recientes lanzamientos que ha estado llevando, forman parte de su álbum de estudio "Historias de mi vida". En una entrevista con Debate, resaltó que este título se debe a "son historias que me tocaron vivir a mí". Una de sus más grandes influencias musicales en la composición, es el fallecido Poeta del Pueblo, Joan Sebastian.

"Me inspiré en él desde muy pequeño, siempre que escuchaba sus canciones, veía su manera de ser, su manera de interpretar, de contar sus cosas, sus historias, decía yo: 'algún día quiero reflejar mis vivencias en canciones', bendito Dios que nos dio el don de poder escribir canciones y me encanta inspirarme, vivir lo que he pasado, ahí me inspiro, es un honor que la gente se identifique con lo que yo viví". Asimismo la inspiración para varias de sus canciones, han sido vivencias que sus familiares y amigos cercanos le han contado.

Ha sido un proceso lindo, falta mucho por hacer, pero la gente nos está volteando a ver poco a poquito, estamos disfrutando el proceso, el crecimiento en cada lanzamiento, es bonito el disfrutar, el ver el crecimiento, voltear atrás y ver hasta donde estamos ahora.