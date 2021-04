Giovanny Ayala y Vena de Rey hacen excelente mancuerna con "Si ya sabes como soy"

El cantautor del Regional Mexicano Giovanny Ayala estrenó su nueva canción "Si ya sabes como soy" en colaboración de Vena de Rey, dúo musical conformado por los hermanos César y Alejandro Martínez Inzunza, sobrinos del cantautor sinaloense Joss Favela. Dicho tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales de música.

"Si ya sabes como soy" es un tema dentro del género sierreño que habla de alguien que busca divertirse y no una relación seria, pero siempre con honestidad, canción con la que indudablemente tanto Giovanny Ayala como sus amigos de Vena de Rey, cosecharán gran éxito.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Este tema musical es de la autoría de Giovanny Ayala y César Inzunza; en el canal de YouTube Gerencia360TV, fue estrenado el lyric video de "Si ya sabes como soy", el cual fue filmado en un rancho ubicado en el poblado Caitime, cerca de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa.

Leer más: La Arrolladora Banda El Limón no se estanca, se renueva; para muestra "En contra de mi voluntad"

Una parte de la letra de esta canción dice: "siempre fui sincero, nunca hablé de más, no hubo ni promesas, ni exclusividad, no me pidas que te tome de la mano, se oye feo, pero se me va el ganado...ya es muy tarde para estar arrepentida, si ya sabes como soy pa' qué me invitas".

Por otra parte, Giovanny Ayala visitará el foro de MIC-ON para generar exclusivo contenido musical que en fecha próxima, la plataforma digital compartirá vía live-stream con el público que podrá disfrutarlo desde casa.

Leer más: Los Titanes de Durango andan bien "Happy happy", por su nueva era musical y próximos lanzamientos

Cabe mencionar que su sencillo "Cuánto a que regresas" continúa siendo un éxito en la radio, escalando posiciones en los charts y su video clip oficial suma miles de reproducciones diariamente en el canal Gerencia360TV en YouTube, donde está a punto de sobrepasar su primer millón de vistas.