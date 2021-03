Giran orden de aprehensión en contra del actor Gonzalo Peña, por coautor del delito de violación

México. El actor Gonzalo Peña, quien ha actuado en telenovelas como La malquerida y Antes muerta que Lichita, en Televisa, tiene orden de aprehensión y ya es buscado por las autoridades, puesto que es señalado del delito de violación en contra de la actriz Daniela Berriel.

En entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría, Javier Olea, el abogado de Daniela Berriel, cita que ya fue dictada una orden de aprehensión en contra de Gonzalo, puesto que deberá responder ante la acusación que enfrenta por parte de Berriel.

El abogado señala que Peña, quien es originario de España pero ha radicado en México en los últimos años, tras enterarse de que fue señalado de dicho delito, seguramente tuvo tiempo para escapar, pero por eso ya lo buscan en todas partes para aprehenderlo.

Recordemos que Daniela hizo público en un video que Eduardo "O" abusó sexualmente de ella, lo denunció y ya fue capturado y se encuentra preso enfrentando un proceso legal en su contra por el delito de violación, y Gonzalo fue señalado como cómplice del mismo delito.

Olea reitera que en breve se solicitará la detención de Gonzalo “N” a nivel internacional por medio de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol.

La participación como actor de Gonzalo acababa de darse en los primeros capítulos de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, producción de Juan Osorio y en la que también actúan Diana Bracho, Mane de la Parra y Eva Cedeño, pero tras hacerse público su "problema", fue despedido de la producción, se informó en distintos portales de noticias.

Daniela Berriel compartió en sus redes sociales que Eduardo Ojeda la violó y también que el actor Gonzalo Peña fue cómplice de ojeda, en hechos ocurridos en Acapulco, Guerrero, México; narró que se quedó dormida y cuando despertó se dio cuenta que ambos hombres la estaban "manoseando".

Desperté y me di cuenta que ya me estaban penetrando, me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock. Me empezó a pegar y empezó a gritarle a Gonzalo, quien se paró muy enojado y le dijo: ' ¿Por qué te enojas si te la acabas de co… bien rico?'”, relata en el video Daniela.