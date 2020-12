Glenda Reyna, madre de Eiza González, niega que su hija esté en una relación

Ante los rumores y supuesta confirmación de un nuevo romance en la vida de Eiza González, su propia madre, la modelo Glenda Reyna, aseguró desconocer que su hija estuviera en una relación.

En pasados meses, la actriz Eiza González fue captada con un modelo estadounidense, Dusty Lachowicz, caminando por las calles de Los Ángeles, lo que encendió los rumores de que ambos estaban iniciando una relación.

Fue en días más recientes que los dos volvieron a ser vistos juntos, esta vez tomados de la mano, lo que para muchos era la confirmación de que ya había un nuevo amor en la vida de la actriz de ‘Baby Driver’.

Sin embargo, la modelo Glenda Reyna, quien es madre de la actriz, señaló que, a su conocimiento, su hija no está envuelta en una relación.

Glenda Reyna aclaró que, puesto a que ella ya no maneja la vida de la actriz, y que Eiza ya se encuentra haciendo una vida en Estados Unidos, hace tiempo que no está enterada de su situación sentimental.

Sin embargo, se refirió a la posible relación de Eiza González con Dusty Lachowicz como simples rumores, mismos de los que ha habido muchos en la vida de la ex ‘Lola érase una vez’, y que en la mayor parte de los casos son falsos.

“Se especula y se dicen muchas cosas, pero casi nunca son ciertas”, dijo la madre de Eiza González.

A lo largo de toda la carrera de Eiza González, y en especial desde que esta fue a vivir y seguir su trayectoria en los Estados Unidos, a la actriz y cantante se le ha relacionado con muchos galanes del medio artístico.

A mediados de año, a Eiza González se le encontró en compañía del también actor Timotheé Chalamet, disfrutando ambos de unas vacaciones en conjunto, lo que inició rápidamente los rumores de que los dos estarían juntos.

Ese no ha sido el único ni el primero, pues en la lista de sus posibles romances se encuentra a Liam Hemsworth, Calvin Harris, Luke Bracey, Cristiano Ronaldo, Maluma, entre varios otros.

El gran número de posibles relaciones con famosos de Hollywood y del mundo levantaron incluso la sospecha de que estos pudieran tratarse de trucos publicitarios para impulsar más la carrera de la actriz, algo que su madre desmiente.

“Yo soy la madre nada más, yo soy la madre de la chica, entonces lo único que hago es ayudarle en sus cosas privadas y no me meto en su vida profesional porque realmente yo hace mucho tiempo que dejé de manejarla”, dijo.

“A mí no me gusta ni me importa porque no me meto en la vida de nadie, y los que se meten en la vida de nuestra familia son ignorados absolutamente; yo sé perfectamente bien quién es mi hija, el resto es historia”.