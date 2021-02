Globos de Oro 2021: horarios y canales para ver la gala que premia a lo mejor del cine y televisión

México. Este domingo 28 de febrero se vive la emoción de la ceremonia a los Golden Globes Awards 2021 (Globos de Oro 2021) en la cual se premia a lo mejor del cine y la televisión, y aunque se tratará de un evento totalmente diferente a otros años por cuestiones de la pandemia, su público seguidor espera con emoción la gran noche.

La 78° edición de los Globos de Oro tendrá se desarrollará en un formato virtual este domingo a partir de las 20:00 horas a causa de la pandemia del COVID-19, pero seguramente el público estará al pendiente de las nominaciones y premiados.

Según reportan distintos portales de noticias, Netflix nuevamente demostró que se ha convertido en un gigante del rubro, con 42 de las nominaciones, 22 en categorías cinematográficas y 20 en televisión, seguido por 10 nominaciones de Amazon Studios y 9 de Hulu. Y en Netflix, en la categoría a Mejor película dramática destacan, por ejemplo, las cintas Mank y The Trial of the Chicago 7.

El canal E! se encargará de la cobertura de la alfombra roja a partir de las 18:00 horas y como parte de la producción se contará con la presencia del periodista de espectáculos Giulana Rancic, quien platicará con algunos de lo nominados a los galardones, y en el canal de YouTube de E! Online Latino también se contará con un equipo especializado para hablar sobre predicciones y expectativas en la gala de premiación.

Y entre el grupo de presentadores de la noche de premiación que durará alrededor de tres horas figuran personalidades del mundo del espectáculo como los actores Colin Farrell, Gal Gadot, Amanda Seyfried, Salma Heyek, Ben Stiller, Tiffany Haddish, Kate Hudson, Annie Mumolo, Joaquin Phoenix, Catherine Zeta-Jones, Bryce Dallas Howard, Christopher Meloni, Rosie Perez, Christian Slater, Margot Robbie y Justin Theroux.

Aquí una lista de la hora de inicio dependiendo el país:

Estados Unidos (hora del este): 8 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del 1 de marzo

La ceremonia también estará disponible para ser vista online por medio de la plataforma digital TNT GO para los subscriptores de servicios de cable cuyos paquetes incluyan a este canal. Para ingresar a la misma solo tendrán que visitar la página web https://www.tntgo.tv/ y seleccionar el país y proveedor de cable de la persona e ingresar sus credenciales.

Y estos son algunos de los nominados:

Mejor película - Drama

“The Father”

“Mank”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“The Trial of the Chicago 7”

Mejor película - Comedia o musical

“Borat Subsequent Moviefilm”

“Hamilton”

“Music”

“Palm Springs”

“The Prom”

Mejor serie - Drama

“The Crown” (Netflix)

“Lovecraft Country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Ozark” (Netflix)

“Ratched” (Netflix)

Mejor serie - Comedia o musical

“Emily in Paris” (Netflix)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“The Great” (Hulu)

“Schitt’s Creek” (Pop TV)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

