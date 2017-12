Gloria Calzada furiosa con Susana Zabaleta

La cantante Susana Zabaleta realizo un divertido video en el cual confirmaba que todos los programas serían cancelados de Unicable aunque nadie ha confirmado dicha información el videoclip de la soprana no fue del agrado de su compañera Gloria Calzada.



La conductora de "Netas Divinas" mostró su descontento ya que muchos se sorprendieron al saber que el programa había sobrevivido a la transformación del programa.



"No nos han dicho absolutamente nada. Todo lo que sabemos es lo que todos has especulado", explicó en el programa "Hoy".





"Lo que dijo Susana Zabaleta no significa nada para nosotros. Así no se hacen las cosas entre compañeros, lo digo con toda franqueza. Hizo un video que lo vi por equivocación y no es manera de despedirte".