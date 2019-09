Gloria Trevi tiene una hermana idéntica a ella

La cantautora Gloria Trevi, quien es originaria de Monterrey, Nuevo León, México, tiene una hermana que es idéntica a ella y sorprende en redes sociales por su gran parecido a la cantante de temas como "Cinco minutos" y "Que me duela".

Amalia Ruiz es el nombre de la hermana de Gloria Trevi, quien en realidad es su media hermana y como puede verse en una fotografía en Instagram, ambas son bastante parecidas.

Una publicación compartida de Sara Soto (@saraoneidol) el 23 May, 2015 a las 6:08 PDT

Gloria y Amalia son hijas de doña Gloria Ruiz, y las imágenes que circulan en redes sociales, donde aparecen juntas ambas, fueron tomasdas en el día de la boda de Ruiz, en mayo de 2015, reporta el portal de Grupo Fórmula.

Gloria acostumbra muy poco a publicar imágenes suyas al lado de sus padres, hermanos y otros miembros de su familia, sin embargo, con frecuencia se muestra al lado de sus hijos Ángel Gabriel y Diego, y de su esposo.

Gloria triunfa actualmente con su gira "Diosa de la noche", la cual lleva por distintas ciudades en Estados Unidos y la República Mexicana y en su show interpreta sus más recientes éxitos musicales, entre ellos "Vas a recordarme" y "Rómpeme el corazón".

Este día, Gloria coloca en Instagram una imagen en la que hace referencia a que celebra por sus 15 años de libertad. A través de dicha red social, la famosa intérprete comparte con sus fans una fecha especial en su vida.

Chicago...en unas horas me toca celebrar contigo 15 años de libertad. Por todo lo alto!!! Los amo! #graciasadios !!!! #diosadelanochetour no me cabe en el corazón tanta gratitud! Feliz trevolucion!.", escribe en Instagram al respecto.