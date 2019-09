La cantautora Gloria Trevi celebra como le gusta por sus 15 años de libertad y lo comparte en Instagram. A través de dicha red social, la famosa intérprete de éxitos musicales como "Me lloras" y "El favor de la soledad" comparte con sus fans una fecha especial en su vida.

Gloria Trevi, tras haber estado involucrada en un supuesto acto de corrupción de menores al lado de Sergio Andrade, su exrepresentante, estuvo presa y quedó libre el 22 de septiembre de 2004, tras casi cinco años de permanecer en prisión.

En Chicago dio un concierto durante la noche del pasado viernes y expresó unas emotivas palabras a su público. Con ellas se refirió a la celebración de su libertad.

Chicago...en unas horas me toca celebrar contigo 15 años de libertad. Por todo lo alto!!! Los amo! #graciasadios !!!! #diosadelanochetour no me cabe en el corazón tanta gratitud! Feliz trevolucion!."

Eres una gran guerrera", "Eres la mejor. ¡Te amo!", "Te mereces todo lo bueno de esta vida", "Gracias por ser parte de mi vida", "La Libertad sabe a Gloria", le escriben sus seguidores, tras leer el mensaje de Gloria.

Gloria Trevi fue declarada inocente de todos los cargos en su contra en septiembre de 2004, y tras salir del penal en Chihuahua, aseguró que no guarda rencor a nadie ni tenía sed de venganza. Dijo estar dispuesta a "comerse al mundo".

Las declaraciones de Gloria Trevi, cantante de éxitos como "El recuento de los daños", "Pelo suelto" y "Zapatos viejos", que le dieron éxito en muchos países a principios de los años 90, fueron realizadas en el interior de la cárcel, en Chihuahua.

En diciembre de 2002 fue extraditada desde Brasil, en compañía de Sergio Andrade, su representante, y de María Raquenel Portillo, "Mary Boquitas", una de sus coristas.

Gloria y "Mary Boquitas" fueron acusadas por una ex compañera de rapto, violación y corrupción de menores, pero el juez séptimo de lo penal de Chihuahua, donde fue presentada la denuncia, las declaró inocentes y las puso en libertad.

Al ser interrogada sobre si era inocente de los cargos de corrupción, como la acusaron ex compañeras suyas que eran menores de edad durante los hechos,

En su momento, al salir de prisión, y según reporte en distintos portales de noticias, como ABC Internacional, Trevi aseguró:

Siempre lo dije, hay la verdad jurídica y la verdad verdad, y soy más inocente aún de lo que dijo el juez".

Tengo la conciencia muy tranquila, y de la misma manera que entré sin hacerle daño a nadie, me voy de aquí sin hacerle daño a nadie", contestó.

Al salir de prisión, Gloria se concentró nuevamente en su carrera artística y su propósito fue volver a tener éxito, cosa que, indudablemente, ha logrado.

Actualmente, Gloria trabaja en su gira "Diosa de la noche", la cual lleva por distintos escenarios de la República Mexicana y Estados Unidos.

Gloria coloca tema tras tema en el gusto del público y también entre los primeros lugares de popularidad.

"Todos me miran", "Pruébamelo", "Vestida de azúcar", "Cinco minutos" y más recientemente "Me lloras", "Que me duela" y "Ábranse perras" son solamente algunos de sus nuevos éxitos musicales.