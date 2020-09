Gloria Trevi celebra la libertad que obtuvo hace 16 años, tras el escándalo del Clan Trevi-Andrade

Gloria Trevi compartió un video en sus redes sociales a manera de celebración de la libertad que obtuvo hace ya 16 años, luego de estar en prisión. Fue en 1999 cuando la mamá de Karina Yapor interpusó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi, Mary Boquitas y Marlene Calderón por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

Posteriormente la Procuraduría de Chihuahua giró una orden de aprehensión en contra de la cantante Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas. Se solicitó la colaboración de la Interpol para localizar el paradero del llamado Clan Trevi-Andrade. Luego de 10 meses de estar prófugos, el 13 de enero de 2000 fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil. Cinco meses después, el Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió a México su extradición para enfrentar a la justicia mexicana por los cargos de abuso, secuestro y violación de menores. Los involucrados iniciaron una batalla legal para impedir la extradición a México, argumentando que sus vidas estaban en riesgo.

Gloria Trevi regresó a México de manera voluntaria para enfrentar a la justicia. El 21 de diciembre de 2002, la cantante y su hijo Ángel Gabriel llegaron a Cancún, Quintana Roo, para luego ser trasladados a la ciudad de Chihuahua, donde la cantante ingresó en el Centro de Readaptación Social número uno del Estado de Chihuahua. En el video que compartió la cantante en sus redes sociales, para celebrar los 16 años de su libertad, manifestó:

Este mensaje para todos, es para agradecerles, la verdad estamos celebrando 16 años de libertad y puede sonar a muchísimo tiempo, algunos les tocó recibir la noticia y estar rezando y a veces llorando, pero quiero decirles que aunque parece muchísimo tiempo es poquito tiempo para todo lo que hemos logrado.

Gloria Trevi continuó diciendo: "ha sido bien el duro el camino de la montaña, porque era una montaña bien alta y yo no estaba en el suelo, estaba en un hoyo. Yo no empecé de cero sino de menos mucho, por eso les digo que uno a veces pasa por situaciones pero que no debe rendirse. Lo importante es las personas que te rodean, los amo, no saben cuánto".

La cantante y actriz Gloria Trevi estuvo casi dos años en el Centro de Readaptación Social número uno del Estado de Chihuahua. La Procuraduría de Justicia de este estado mexicano solicitó la pena máxima de 34 años de cárcel para la intérprete, sin embargo, el juez Javier Pineda Arbola ordenó la libertad inmediata de Gloria Trevi, María Raquenel Portillo (Mary Boquitas) y Marlene Calderón, por no encontrar elementos suficientes para dictarle una sentencia condenatoria.

Tras cuatro años, ocho meses y ocho días en total de permanecer en prisión (entre Brasil y México) el 21 de septiembre de 2004, Gloria Trevi fue absuelta y exonerada por el juez Séptimo Penal de Chihuahua, por los delitos de rapto y corrupción de menores, en agravio de Karina Alejandra Yapor. Su liberación ocupó las primeras planas de la mayoría de los medios impresos y fue abordada por noticiarios radiofónicos. Las coristas María Raquenel Portillo y Marlene Calderón también fueron exoneradas.

"Les quería decir que no nada más están los éxitos sino las experiencias personales, los amigos, mi familia, me casé, tengo dos niños fabulosos que me han dado mucha razones por las que sentirme orgullosa. He disfrutado más de mis padres y he aprendido a ser más expresiva en el amor que les he tenido", manifestó Gloria Trevi en el video antes mencionado.

Creo que he logrado cambiar todo el sentimiento y la vergüenza y lo que yo sentía de que ellos sufrieran al saber que en ocasiones se sienten orgullosos.

Cabe recordar aquellas palabras de Gloria Trevi sobre la fotografía que le tomaron al ingresar a prisión: "cuando supe que tomarían las fotos para el clásico archivo criminal, me puse pintura de labios y traté de peinarme con la mano. No por vanidad, sino por orgullo y más que todo, por dignidad. Sonreí a la cámara y el flash me trajo muchos recuerdos, yo sabía que mí foto la verían mis detractores y no quería darles el gusto de verme triste y a la vez asustada".

