Gloria Trevi desconcierta al aparecer vestida de hombre y mostrando un abdomen marcado

No por nada Gloria Trevi se ha convertido en la artista más taquillera de México , con giras que logran agotar sus boletos y que tienen una alta demanda, hasta el punto de que se ve obligada a agregar más fechas para poder consentir a su público y que nadie se quede con las ganas de verla en vivo.

Esta no es la primera vez que la cantante mexicana se deja ver vestida de hombre, pues desde hace dos giras atrás de la que hoy protagoniza, ha sorprendido con el alter ego de "Mr. Trevi", un apuesto caballero que es todo un Don Juan y hasta ha invitado a muchas mujeres a bailar con él.

México.- La cantante y actriz mexicana Gloria Trevi no deja de sorprender a su público , en esta ocasión hizo que todos quedaran desconcertados luego de que apareciera en uno de sus conciertos, parte de su gira Isla Divina Tour, vestida de hombre .

Gilberto Coronel Periodista Web

