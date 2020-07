Gloria Trevi enciende al red con mini vestido y su tremendo cuerpazo

México. Gloria Trevi, considerada la cantante más importante de México en la actualidad en el género del pop y desde hace varios años, sorprende a sus millones de seguidores en Instagram al publicar una imagen suya en la que posa con un mini vestido de cuero y luce su tremendo cuerpazo.

Gloria Trevi, cantante de éxitos musicales como Cinco minutos y El favor de la soledad, se ha convertido en un ícono en la música mexicana, y es de las más buscadas en la red por sus seguidores de varios países del mundo para saber de sus pasos en la música.

A los fans de la Trevi no solamente les encanta estar al pendiente de su trabajo como artista, sino que también de su vida personal, por eso ella con frecuencia les comparte imágenes al lado de su esposo e hijos.

Pero en esta ocasión, la famosa cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, México, sorprende a sus fans al colocar en Instagram una fotografía en la que posa con un minivestido de cuero, que la hace ver espectacular.

Digan lo que quieran, Gloria Trevi es Gloria Trevi. Nadie con esa capacidad de perdonar, perdonarse y reinventarse. pic.twitter.com/nkiiNBtYJf — Dan Santos (@DanSantosMX) July 3, 2020

La artista, quien interrumpió su gira "Diosa de la noche", debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, combina su atuendo con unos guantes del mismo material, unas medias de malla y un sombrero de policía.

Simplemente gracias! #loveislove #todaslaspersonastodoslosderechos #pride20", escribe Gloria en la imagen. "Más que perfecta", "Te amamos", "¡Estás hermosa" y "La generala más hermosa", le escriben sus fans.

Aquí llegando con mis palomitas listo para ver cómo Gloria Trevi sube en las tendencias���� pic.twitter.com/NhpJj6dhTt — Gloria Trevi (@IamJorgeRg) July 3, 2020

Gloria, quien tiene 52 años de edad, demuestra estar en el mejor momento de su carrera personal y profesional. Tiene salud, una familia feliz y una carrera con éxito que pudo rehacer tras haberse envuelta en el pasado en un escándalo por una supuesta corrupción de menores junto a su exrepresentante Sergio Andrade, que nunca se le pudo comprobar.

Trevi es de las celebridades mexicanas más seguidas en redes sociales y siempre publica mensajes positivos; recientemente colgó también una imagen en la que aparecen su esposo Armando e hijos Armando y Ángel Gabriel.

Gracias @armandogomez73 x ser un papá tan dedicado #felizdiadelpadre tu familia q te ama!", escribió Gloria, en la celebración de El Día del padre.

Son hermosos", " Te amo, mi Yoyis", "Hermosa familia. Los amo", son algunos de los mensajes que de inmediato le dedicaron a Gloria, luego de ver la imagen familiar.

Twit de apreciación de lo guapa que está Gloria Trevi. pic.twitter.com/v6u99HtKns — TreviGlobal (@TreviGlobal) July 3, 2020

No me importa lo que digan de Gloria Trevi.

Yo creci con su música y hasta la fecha la sigo escuchando.

Con ella yo eh reído, llorado, bailado en incluso amado.

Ella siempre sera odiada y amada pero jamás Olvidada. ❤️ pic.twitter.com/9AjNj4gunU — Migue ✨ (@soymiguemx) July 3, 2020

Gloria Trevi disfruta de su hogar en días de cuarentena

Gloria se ha mantenido "encerradita" en su casa en estos días de confinamiento por la pandemia del coronavirus COVID-19, pero siempre está al pendiente de las redes sociales y de compartir con sus fans cosas de su vida.

A través de videos, por ejemplo, Gloria les comparte lo que come y toma para estar saludable; no le importa mostrar su cara sin maquillaje y eso se lo celebran sus fans, quienes le expresan que es bellísima sin una gota de maquillaje.

Gloria siempre está escribiendo canciones. En Instagram ha adelantado a sus fans que tiene nueva música y en la brevedad les dará a conocer algo de ella.

Y seguramente así será y lo que presente se convertirá en éxito, ya que todas las canciones que da a conocer se colocan en el gusto de su público.

Yo soy tu vida, Que me duela, No querías lastimarme, Me lloras, Ábranse perras y Más buena, entre muchas canciones más, son prueba de ello.

