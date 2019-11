Gloria Trevi enseña su súper cuerpazo en atuendo transparente

La regiomontana Gloria Trevi, cantante de éxitos musicales como No querías lastimarme y El favor de la soledad, enseña en Instagram su súper cuerpazo en un atuendo transparente pegadito a su piel y lo que logra con ello en es que sus fans la llenen de halagos.

Gloria Trevi, quien comenzó su carrera como solista en 1989, causa impacto en redes sociales con un vídeo que coloca en Instagram en el que enseña que no tiene un kilo de más. ¡Tiene una figura envidiable!

La famosa intérprete de Pelo suelto, a sus 50 años de edad, demuestra que está mejor que muchas jovencitas de 20 al presumir su silueta, en esta ocasión, modelando un nuevo atuendo que usará un uno de sus próximos shows.

Aquí probándome el traje y luego grabando para la intro del show...en un ratito les comparto algo de el resultado", escribe La Trevi respecto a la imagen del vídeo en el que enseña su gran figura.

¡Reina!", "¡Wooooooow!!!", "Guapísima y súper sexy", "Que guapa", "Mi bonitaaaa", le expresan algunos de sus fanáticos para elogiar su porte y belleza.

Gloria Trevi, tras haber formado parte del grupo Boquitas Pintadas, a mediados de los años 80, decidió emprender su carrera en solitario en 1989, y presentó su primer disco ¿Qué hago aquí?, del cual se desprendió como éxito Doctor Psiquiatra.

La Trevi se convirtió rápidamente en un fenómeno musical en México, Estados Unidos y muchos otros países, los cuales rápidamente colocaron como éxito muchos de sus temas.

Con los ojos cerrados, Pelo suelto, Los borregos, Me siento tn sola y Agárrate son solamente algunos de los primeros éxitos musicales de la famosa cantante.

Tras una pausa de poco más de cinco años, en los 90, por haberse visto involucrada en un asunto de corrupción de menores al lado de su exrepresentante, Sergio Andrade, y haber estado presa, salió libre en calidad de inocente por falta de pruebas.

Gloria fue liberada en septiembre de 2004 y a partir de ese momento se dedicó a trabajar y retomar su carrera artística, decidida a volver a ser la número uno en la música pop.

Gloria Trevi es una mujer exitosa, ya que volvió a tener un éxito sin precedentes y actualmente es la número uno en México y otros países, hasta donde ha llevado sus shows.

Glori es una mujer muy talentosa, lo ha demostrado, ya que es compositora de muchos de sus temas y escribe para otros artistas también.

La mayoría de los temas que lanza se convierten en éxito y entre ellos figuran Una rosa blue, Cinco minutos, Todos me miran y más recientemente Que me duela, Me lloras, No querías lastimarme y Ábranse perras.