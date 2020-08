Gloria Trevi estrena su disco: "Diosa de la Noche en vivo"

México.- La cantante mexicana, Gloria Trevi, estrena su nuevo álbum; una recopilación inédita audiovisual de su más reciente gira "La Diosa de la Noche", un álbum en vivo compuesto por cd y DVD, proyecto que realizó durante la cuarentena con grabaciones de múltiples cámaras en los tres diferentes conciertos que ofreció en la Auditorio Nacional Ciudad de México.

Durante las tres noches vendidas por completo en la Ciudad de México, la artista deleitó a su público con diferentes éxitos de su carrera, haciendo un recuento de los temas que han marcado su trayectoria y la han colocado como la artista favorita de muchos en México.

Fueron 'No querías lastimarme', 'Vestida de azúcar', 'Con los ojos cerrados', 'Cinco minutos' Todos me miran', 'Pelo suelto', algunos de sus más emblemáticos temas con los que encantó a su público, además de presentar sus nuevos temas 'Ábranse perras', 'Tribu', 'Vas a recordarme' y 'Me lloras', solo por mencionar algunos.

Gloria Trevi estrena álbum en vivo con CD y DVD. Foto: Instagram

Con la gira "Diosa de la Noche en vivo", Trevi recorrió Estados Unidos y Latinoamérica durante el 2019 y a principios del 2020. Durante ese período, fue la única artista en presentarse tres noches consecutivas en la Auditorio Nacional Ciudad de México. Además, se convirtió en la artista pop con espectáculos totalmente vendidos en la Arena Monterrey.

Su intención con el tour "Diosa de la Noche en vivo"

Gloria Trevi, en entrevista con EFE, confesó su intención con el tour: "Quisiera que vistieran, que tomen o coman igual como si estuvieran en el show y disfruten. Que canten, que salten, que griten", expresó.

Sobre el proyecto en cd y DVD, como lo ha hecho en otras ocasiones, la cantante confesó que el proyecto nació del mismo lugar donde está "la nostalgia por el público, por los músicos, por los bailarines, por el personal que monta todo", contó. "Los extraño mucho a todos", agregó.

La cantautora también ofreció cinco conciertos con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en Estados Unidos logró juntar a más de 250 mil personas en un recorrido por as 25 ciudades, con presentaciones en prestigiosos recintos como el Radio City Music Hall, en Nueva York, The Forum, en Los Ángeles, American Airlines Arena, en Miami, y el All State Arena, de Chicago.

En entrevista con EFE, la cantante habló sobre los tiempos actuales que han atormentado al mundo desde finales del año pasado: "La pandemia me ha hecho valorar muchas cosas que a veces no se agradecen, como la familia, los amigos, el público".