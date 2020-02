Gloria Trevi gana nueva instancia en batalla legal contra Pati Chapoy

Gloria Trevi, cantante de éxitos musicales como Vestida de azúcar, Zapatos viejos y Cinco minutos, vuelve a ganar una nueva instancia en la batalla legal que sostiene con la periodista Pati Chapoy.

En entrevista con el programa de televisión Suelta la sopa, Gloria Trevi comparte que vuele a ganar demanda por difamación a Pati Chapoy.

He aprendido a tener mucha paciencia y ha sido una lucha larga; ya se ganó otra instancia", dice Gloria Trevi emocionada.

De acuerdo a una entrevista para Suelta la sopa, la cantante mantiene el proceso legal en contra de la conductora de ‘Ventaneando’, luego de que esta y su televisora, TV Azteca, fueran demandados por difamación hace casi diez años en Texas.

Gloria Trevi y Pati Chapoy enfrentan problemas desde hace unos 20 años y su caso ha llegado hasta los tribunales internacionales y se ve lejos el día en que se solucione

Por aquellos años, Trevi se negó a firmar un contrato de exclusividad con Televisión Azteca y por ello la periodista inició un escándalo en contra de ella.

Pati acusó a Gloria, entre otras cosas, de tener nexos con el crimen organizado, corrupción de menores y abuso sexual, y Sergio Andrade, quien era representante y pareja sentimental de Gloria, se vio involucrado también en lo citado.

Por esos años, Karina Yapor y Aline Hernández acusaron a Gloria Trevi y Sergio Andrade de corrupción de menores y Chapoy aprovecharía para indagar sobre el caso y "hundir" más a la Trevi.

Trevi y Andrade fueron detenidos en el año 2000, y a falta de pruebas, quedaron libres. Ella pasó casi cinco años en prisión y salió, sin demostrarse su culpabilidad.

Gloria Trevi retomó su carrera y logró de nuevo el éxito y a la vez interpuso una demanda en contra de Pati Chapoy y Televisión Azteca, por difamación.

La cantante de otros temas como Cinco minutos y Ábranse perras ha dicho en varias entrevistas que no se quiere vengar, solamente desea una disculpa pública por parte de Chapoy y Televisión Azteca, también recuperar económicamente todo lo que perdió.

En distintas entrevistas ofrecidas a periodistas como Gustavo Adolfo Infante, Trevi ha dicho que se siente como una defensora de la libertad de expresión.

No veo cantidad de dinero que me devuelva los años de vida que me quitaron. ¡No busco venganza! Todo pongo en manos de Dios y en manos de un jurado que verá videos y las cosas como son."