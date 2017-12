Gloria Trevi intentó ser una conejita sexy y esto sucedió

La famosa cantante mexicana Gloria Trevi tuvo un chusco y divertido momento haciendo reír a millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, pero todo por mostrar un intento de ser una sexy conejita, tal cual lo narró el portal Mundo Hispánico.

Fue a través de su cuenta oficial en la referida red social que la intérprete de “Todos me miran” tuvo a bien compartir un par de videos, en los que se le pudo ver con su usual actitud y energía, vestida como las emblemáticas conejitas de la Mansion Playboy.

En la leyenda de dichos videos se pudo apreciar este texto: : “Y ahora para que se rían un poco, eso de ser ‘sexy’ no es tan lo mío, pero el que persevera alcanza, con un poco de ayuda de trevil y como a la décima toma”.

Durante el primero de los videos que publicó con esta caracterización se puede observar a la cantante dentro de lo que parece ser un estudio fotográfico, a la vez que uno de sus temas más reconocidos suena de fondo, pero ella empieza a cruzar sus piernas de tal manera que sus movimientos parecen estar cargados de sensualidad, pero lo inesperado sucede cuando uno de los tacones que llevaba sale disparado por los aires, en lo que culminó con una escena bastante cómica.

Como era lógico, las burlas no se hicieron esperar: “Ja, ja trevil debería de darme clases a mí también”, “ja,ja el zapato volador”, “Pinc… zapato bofo”, “ja, ja, ja, cómo voló el zapato”, “eres tan sexy que ni el zapato puede quedarse quieto”.

Otro detalle chusco de los videos de Trevi, fue que en la sesión ella estaba sentada no solo en un banco sino en una pila de libros, pero al parecer las piernas de la cantante no cuadraban con la altura del banco: “Lo que me encantó fue el montón de libros en donde te sentaron, ja, ja, ja”, comentó un usuario. Inclusive sus fans de Bolivia realizaron un video en claro tono de broma, comparando la expectativa con la realidad.

Conforme pasaba el tiempo, las bromas subían de nivel de ingenio: “Zapatilla voladora si no la quieres tíramela a mí, ja, ja, bueno no”, “la chancla de la mamá que alcanza una puntería de hasta cuatro metros”, “recuerda que la chancla que se tira no se vuelve a levantar”, “así como cuando te quedan grandes los tacones y no ayudan”, “menos mal fue el tacón y no los libros”.