Gloria Trevi invita a la comunidad latina de EE. UU. a votar por un mejor presidente

Estados Unidos.- Siempre demostrando su preocupación por el mundo y sus fanáticos, la cantante mexicana Gloria Trevi tiene un claro mensaje para sus Trevilanders; que se registren y voten el próximo 03 de noviembre en Estados Unidos buscando tener a un mejor presidente que promueva la unidad en el país.

La superestrella del pop invita a la comunidad latina de Estados Unidos a que busquen un mejor futuro en el país y en entrevista con ET comparte sus sentimientos sobre temas como la inmigración, la discriminación y la importancia de movilizar a las comunidades en un esfuerzo por hacer que el país estadounidense vuelva a unirse.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Amo este país porque se construyó sobre los sueños de libertad, igualdad y justicia para todos. Huir de la violencia en el propio país y emigrar con la esperanza de un futuro mejor para ti y tu familia no es una decisión fácil. Dejas tanto atrás, sin embargo, no me arrepiento de mi decisión de irme de México", reveló la cantante en entrevista para ET.

Este es el mensaje que Gloria Trevi le tiene a todos sus Trevilanders que radican en los Estados Unidos. Foto: Instagram

Cuando era niña, siempre soñé con ser famoso. Y hoy, gracias a Dios, trabajo duro y perseverancia, puedo decir que sí. Claro, sería fácil decir que mi vida ha sido todo rosas, pero esa no es la realidad. Vine a los Estados Unidos después de haber vivido una pesadilla en México: me quitaron la libertad. Mi país es hermoso con una riqueza cultural. Su gente es lo mejor que tiene para ofrecer. Sin embargo, mi país sufre mucha violencia derivada del tráfico de drogas", aseguró la multipremiada cantante.

La cantante relató que antes de mudarse a los Estados Unidos su esposo fue secuestrado en el país que la vio nacer; México. Fueron algunos de los días más difíciles que ha vivido a lo largo de su vida, fue entonces cuando le quedó claro que tenía que hacer sus maletas e irse con la esperanza de un mejor futuro para ella y su familia.

Desafortunadamente, latinos en Estados Unidos han sufrido de discriminación y racismo, por lo que asegura que: "Los latinos NO vienen a este país para tomar el trabajo de nadie. NO venimos a robar, NO traemos drogas. NO SOMOS criminales. Venimos a TRABAJAR. Venimos en busca de mejores oportunidades que nos ayuden a vivir y cumplir el sueño americano".

En la misma entrevista, asegura que al contrario de lo que muchas personas piensan, los latinos hacen contribuciones positivas a las comunidades y a la sociedad. En Estados Unidos ella es dueña de un negocio por el que paga impuestos y ofrece diferentes puestos de trabajo para comunidad latina en Estados Unidos.

Por este motivo, busca que sus seguidores y la comunidad latina se registren y voten por alguien que crea en la unidad y no por alguien que divide a las comunidades, "es hora de sentarse y evaluar a cada candidato presidencial", comenta.

Gloria Trevi finaliza: "Este es mi llamado a TODOS: votemos para que Estados Unidos vuelva a unirse".

Con información del sitio ET Online.