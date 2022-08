Gloria Trevi llama envidiosos a quienes se burlan de la apariencia de su rostro

Hace unos días el rostro de Gloria Trevi de 54 años de edad, causó revuelo total en redes sociales, esto por lo raro que se miraba según sus mismos fans al ver una entrevista que realizó y que dio mucho de que hablar, pues aseguraban perdió la belleza de su rostro totalmente.

Aunque la cantante fue blanco de burlas y memes, ella no decía nada al respecto, pues es bien sabido que las polémicas ya las dejó atrás, pero una página la cual le hizo un meme causó el enojo total de Gloria Trevi al comparar una foto de su reciente entrevista con una del pasado donde se burlaron de ella.

"Quisieras si la envidia te hiciera estúpido ay solo que sea por eso", fue el comentario de enojo lanzado por la cantante mexicana, quien muy pocas veces se ha defendido por medio de redes, ya que siempre habría ignorado el que dirán, pero ahora sucedió todo lo contrario, pues no le gustó para nada que opinaran de su cara.

"Bueno sin ofender a nadie, pero los años pasan no se quedan, así que ella es linda en todo y dejen de criticar", "Ha usado exceso de Bótox y Ácido hialurónico… “para verse más joven “ y estos son los resultados…Van con doctores de 3 pesos", "Esto no lo hacen por envidia, lo hacen por burlarse de gloria con toda la intención de hacerle daño y Se olvidan que ella es una mujer", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, la intérprete de Todos me miran, siempre habría sido considerada como uno de los rostros más bellos de la industria musical, pues no solo tiene un cuerpazo dejando en claro que tiene todo, aunque en esta ocasión mucho se ha dicho de su aspecto.

Cabe mencionar que muchos famosos han recurrido a las operaciones estéticas para verse mucho más jóvenes, aunque algunos si les da buenos resultados a otros les va muy mal, en este caso la intérprete ha sido muy cuestionada por como se ve actualmente su cara.