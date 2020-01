Gloria Trevi muestra escote de infarto con su vestido de Ave Fénix

La cantante mexicana Gloria Trevi ha sido siempre distinguida por utilizar extravagantes atuendos, pero no sólo eso, su gran versatilidad le permite verse elegante, coqueta y sensual dependiendo la ocasión y así se lo demostró una vez más a sus fanáticos, pues para la grabación de su nuevo videoclip musical "Grande", junto a Mónica Naranjo vistió un increíble vestido con un pronunciado escote que enamoró a todos.

Recientemente llegó el estreno de "Grande", una esperada colaboración de dos grandes exponentes femeninas de sus países natales, y con un reconocimiento internacional, es por ello que para la grabación del video musical decidieron lucirse como siempre lo han hecho a lo largo de sus carreras y optaron por increíbles atuendos que cautivaron a todos.

Asimismo, Gloria Trevi dejó en claro que ella al igual que el Ave Fénix renació de entre las cenizas, uno de los vestidos para el clip tenía esa temática, del diseñador Michael Cinco Dubái, la cantante adquirió un vestido de Aves Fénix, que a su vez formaban un corazón, este diseño en tonalidades claras y transparencias, un pronunciado escote y una capa increíble que hacía lucir a la intérprete como toda una reina.

Por medio de sus redes sociales la intérprete de temas como "Todos me miran", "No querías lastimarme" y "El recuento de los daños", compartió un par de imágenes de su vestuario, declarando que el diseño es hermoso y lo llamó pájaro, y aunque no acostumbra a usar escotes tan pronunciados, el de este vestido la había convencido de lucirlo.

El viernes pasado, las grandes divas de España y México, lanzaron "Grande", una colaboración sorpresa en una poderosa canción que sin duda alguna ya se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos de ambas, pues habla de una mujer que ahora es grande, rica, fuerte y poderosa, que no se deja engañar y supo que renacer de entre las cenizas pese a lo que le haya ocurrido.

Ese mismo día se estrenó junto al tema su video oficial y presenta increíbles escenas, una producción impecable y una temática elegante, llena de escenas de empoderamiento, un tema que en los últimos años se ha convertido en algo digno de admirar.