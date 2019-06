Gloria Trevi presume a uno de sus mejores bailarines

La cantautora regiomontana Gloria Trevi, intérprete de éxitos musicales como "Cinco minutos" y "El favor de la soledad", entre muchos más, presume en Instagram a uno de sus mejores bailarines; queda anonadada con él por su forma de bailar.

Gloria Trevi es una artista que ha sabido demostrar con hecho que es dueña de un talento indiscutible y sabe reconocer el talento entre los demás, claro ejemplo de ello es un video que coloca en Instagram, donde exhibe el trabajo impecable de un bailarín.

El joven, de quien Gloria no proporciona su nombre, es grabado en una audición y muestra la flexibilidad que tiene para desenvolverse y bailar con estilo único. Gloria reconoce que el amor a su profesión y disciplina corren por sus venas.

Me fijé en él por su acrobacia, su look y personalidad tan diferente, pero me encantó su precisión para bailar. ¡Es una máquina! Luego, en los ensayos, lo dio todo, es un gran compañero de trabajo disciplinado", señala Trevi.