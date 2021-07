Gloria Trevi resalta su belleza con un mini vestido que cualquier mujer de 50 años puede ponerse

México. Gloria Trevi, cantautora originaria de Monterrey, Nuevo León, México, no deja de sorprender a sus millones de seguidores en Instagram y esta vez lo hace al posar en un mini vestido que le va de maravilla.

Trevi, cantante de éxitos musicales como Cinco minutos y El favor de la soledad, resalta su belleza con un vestido que cualquier mujer de 50 años de edad puede ponerse.

La famosa cantante que inició su carrera como tal a finales de los años ochenta con el tema Doctor Psiquiatra es muy talentosa, puesto que canta, compone, produce e indudablemente, es muy bella.

Y a través de sus redes sociales siempre comparte imágenes suyas en las que posa con distintos atuendos. Ya sea en bikini, ropa casual o vestidos de noche, siempre consigue llamar la atención de sus fanáticos.

Esta ves impacta con un atuendo que la hace resaltar su figura y a sus 53 años de edad luce increíble; por si fuera poco, en muchas ocasiones se vuelve tendencia en las redes tras posar y mostrar sus diseños, muchos de los cuales ella misma crea.

Se puede estar elegante y fresco en la playa… este vestido es realmente ingenioso", escribe en el título de su reciente post donde aparece con el minivestido verde. "Que bonita mi señora", "te amo", "hermosa" y "divina", son algunos de los halagos de sus fans.

A Gloria le encanta producirse gran parte del vestuario que usa en sus espectáculos y con ello llama la atención en donde se presenta, pero también lo hace cuando viste atuendos de marcas exclusivas, puesto que le encanta estar al último grito de la moda.

Trevi se ha mantenido resguardada tras la pandemia del coronavirus Covid-19, y durante 2020 dio a conocer el tema Frágiles, de la autoría de Erika Ender, pero también haciendo nuevas canciones, según lo ha compartido en sus redes sociales.

Próximamente estará de estreno con nuevos temas, así lo ha manifestado en Instagram, aunque no ha dado algún adelanto de cómo se llama su nuevo tema porque prefiere que sea una sorpresa para sus admiradores.

Gloria siempre coloca como éxitos la mayoría de los temas que da a conocer y prueba de ello son Ellas soy yo, Todos me miran, Ábranse perras, Me lloras, No querías lastimarme y Cuando un hombre te enamora.

