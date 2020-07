Gloria Trevi rompe amistad con Consuelo Duval por su esposo

Quienes se dejaron de hablar desde diciembre pasado fueron Gloria Trevi y Consuelo Duval, quienes eran íntimas amigas, prueba de ello eran las fotos que las famosas compartían en redes sociales donde se les miraba a ambas mujeres divirtiéndose a cada rato pero de una la relación entre ambos se fracturó de acuerdo con el periodista Alex Kaffie.

Cómo algunos sabrán las actrices se conocieron en la telenovela Libre Para Amarte, donde empezaron una linda amistad la cuál fue muy sobada por el medio artístico y las redes sociales, donde intercambiaban los famosos likes o algunos comentarios que dejaban en claro lo sólida que eran entre ellas, pero las cosas cambiaron por parte de Gloria Trevi.

De acuerdo con Alex Kaffie Gloria Trevi fue quien dejó de contestar los mensajes de la comediante, además de las llamadas, por lo que la intérprete de Todos Me Miran, finalizó con la amistad dejando de seguir a Consuelo Duval en redes sociales por lo que algunos se dieron cuenta de está acción, por lo que comenzaron a preguntarse cuál sería la razón por la que ya no se hablan y es que ambas famosas son populares por no meterse en escándalos por lo que está situación extraño a varios.

Según el periodista de espectáculos el causante del distanciamiento entre la cantante y la conductora fue Armando Gómez esposo de la interprete de Pelo Suelto, pues al parecer no le agradaba del todo la comediante, por lo que le pidió supuestamente a la madre de sus hijos que le dejara de hablar cometiendo con su objetivo.

Ahora los fans de Gloria Trevi no solo están furiosos por la acción de Gloria Trevi, sino con Armando Gómez, quien ha sido tachado por los fans de la cantante como un hombre que no le conviene a la guapa mujer y con quién en el pasado tuvo algunos problemas matrimoniales, los cuales fueron resueltos de inmediato, aunque la prensa estuvo al pendiente del escándalo, pues en algunas entrevistas o conciertos se podía ver a una Gloria Trevi algo distraída de acuerdo con los fans que la miraban con atención en sus presentaciones.

Cabe mencionar que Consuelo Duval ha sido una mujer muy querida en México por su forma tan transparente de llevarse con sus fans, quienes la felicitan por tener ese humor cómico que tiene dentro y fuera de las cámaras, además se ha convertido en ejemplo de muchas mujeres gracias al programa Netas Divinas.

Por si fuera poco Consuelo Duval ha sido descrita por sus colegas del espectáculo como esa mujer que ayuda a quien sea sin recibir nada a cambio, además de dar los mejores consejos en cuanto a maternidad, pues la actriz se encargó sola de sus dos hijos, con los cuales se lleva de maravilla, pues cada que se les ve juntos demuestran el amor que se tienen, algo que tiene muy orgullosa a la famosa, ya que sabe que sus retoños son personas de bien, los cuales llevó por el buen camino.

