Gloria Trevi salió en defensa de las mujeres violentadas y muchos le recordaron el Clan Trevi-Andrade

Gloria Trevi hizo uso de sus redes sociales y alzó la voz para manifestar su apoyo incondicional a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a manos de un hombre. Visiblemente molesta expresó: "cuando hay una mujer aguanta y se queda callada hay un sector de la sociedad que la considera culpable, cobarde o incluso leal, cuando una mujer denuncia hay autoridades que la consideran exagerada".

Estas palabras de la cantante Gloria Trevi, surgen a raíz del caso de Eleazar Gómez y la golpiza que le dio a su novia Stephanie Valenzuela. "O sea, golpear a una mujer y morderla en la cara no se consideran lesiones graves, o sea, hasta dónde tenemos que aguantar las mujeres. Maltratar a una mujer es maltratarnos a todas, ella soy yo", recalcó la cantante de conocidas canciones como "Pelo suelto" o "Ábranse perras".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo quien hace unos años estuviera involucrada en el llamado "Clan Trevi-Andrade", invitó a los hombres en el video que compartió en su feed de Instagram, a sumarse a su causa expresando: "estoy segura de que también los hombres de verdad también apoyarán el #bastaalaviolenciacontralamujer #ellassoyyo #noalaviolencia".

Luego de compartir este mensaje en apoyo a las mujeres violentadas, la también actriz de películas como "Zapatos viejos", recibió comentarios alusivos a aquella época en la que estuvo en prisión, acusada de supuesta violación agravada, rapto y corrupción de menores. "Gloria todos se están riendo de ti, porque pues todos sabemos tu pasado y dicen que no tienes nada que opinar, porque tú nunca denunciaste y aparte maltrataste a varias mujeres y que ponerte en el papel para opinar no te queda", "hace muchos años tú te quedaste callada", "wow una tratante de blancas hablando de violencia para la mujer", "cállate mi hermosa Gloria Trevi por favor, eres la menos indicada para hablar de estos temas", "¿ya se te olvidó la razón por la cual estuviste presa?", y muchos comentarios más.

Y tocando este tema del "Clan Trevi-Andrade", en septiembre pasado Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz (su nombre real) compartió un video en sus redes sociales a manera de celebración de la libertad que obtuvo hace ya 16 años, luego de estar en prisión. "Este mensaje para todos, es para agradecerles, la verdad estamos celebrando 16 años de libertad y puede sonar a muchísimo tiempo, algunos les tocó recibir la noticia y estar rezando y a veces llorando, pero quiero decirles que aunque parece muchísimo tiempo es poquito tiempo para todo lo que hemos logrado".

Ha sido bien el duro el camino de la montaña, porque era una montaña bien alta y yo no estaba en el suelo, estaba en un hoyo. Yo no empecé de cero sino de menos mucho, por eso les digo que uno a veces pasa por situaciones pero que no debe rendirse. Lo importante es las personas que te rodean, los amo, no saben cuánto.

Gloria Trevi, de la gloria al infierno

Fue detenida en Río de Janeiro, Brasil en enero del 2000 y dos años después, regresó a México de manera voluntaria para enfrentar a la justicia. La cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, estuvo casi dos años en el Centro de Readaptación Social número uno del Estado de Chihuahua. La Procuraduría de Justicia de este estado mexicano solicitó la pena máxima de 34 años de cárcel para la intérprete, sin embargo, el juez Javier Pineda Arbola ordenó la libertad inmediata de Gloria Trevi, María Raquenel Portillo (Mary Boquitas) y Marlene Calderón, por no encontrar elementos suficientes para dictarle una sentencia condenatoria.

Tras cuatro años, ocho meses y ocho días en total de permanecer en prisión (entre Brasil y México) el 21 de septiembre de 2004, Gloria Trevi fue absuelta y exonerada por el juez Séptimo Penal de Chihuahua, por los delitos de rapto y corrupción de menores, en agravio de Karina Alejandra Yapor. Su liberación ocupó las primeras planas de la mayoría de los medios impresos y fue abordada por noticiarios radiofónicos. Las coristas María Raquenel Portillo y Marlene Calderón también fueron exoneradas.

"Les quería decir que no nada más están los éxitos sino las experiencias personales, los amigos, mi familia, me casé, tengo dos niños fabulosos que me han dado mucha razones por las que sentirme orgullosa. He disfrutado más de mis padres y he aprendido a ser más expresiva en el amor que les he tenido. Creo que he logrado cambiar todo el sentimiento y la vergüenza y lo que yo sentía de que ellos sufrieran al saber que en ocasiones se sienten orgullosos", manifestó La Trevi en el video antes mencionado.