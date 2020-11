Gloria Trevi se quita 20 años de encima con nuevo corte de cabello

Gloria Trevi de 52 años decidió ponerse a la moda como otras mujeres del espectáculo y decidió quitarse 20 años de encima cortándose el cabello, para traerlo más corto, pues la cantante originaria no solamente quiso verse guapa, sino moderna, pues ella siempre ha tratado de estar a la vanguardia en todo momento, es por eso que sus fans la aman.

La foto de Gloria Trevi alcanzó más de 25 mil likes, además de varios comentarios donde le hicieron saber que su nuevo look se ve increíble y es que para muchos el perfecto rostro de Gloria Trevi, hace que todo se le vea bien a la artista, quien le gusta jugar con la moda, pero con sus propias reglas.

"Las puntas nomas? y zaz como Dora la exploradora no cierto Glorita te amo", "Lo bonita que eres siempre! Te amoo milliners", "@gloriatrevi Hermosa, te amoooooo muchísimo mi reina hermosa", "Okay no era la única loca que pensaba cortarse el cabello así de cortito jaja", "¿No te duele la cara de ser tan bonita?", "Me están dando ganas de cortármelo yo también JAJAJA", le escriben a Gloria Trevi.