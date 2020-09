México. Gloria Trevi sí tendrá su bioserie y Carla Estrada confirma que la producirá. En entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, Estrada menciona que se ha entrevistado con Trevi para tener todos los detalles y plasmar en el proyecto la verdad contada por ella.

Estrada opina que su nueva producción, la bioserie que hablará de la vida de Gloria Trevi, será un acierto más en su carrera y lo dice sin temor a equivocarse, puesto que cada proyecto que hace lo realiza con el corazón y pone todo de ella para que así sea, además se reune de un gran equipo de trabajo.

Va a ser un acierto porque cada proyecto que yo digo que sí, cada proyecto que inicio pongo lo mejor de mí y van a tener de mi parte una productora profesional; voy a tratar de darle al público lo que está esperando de la vida de Gloria”.

Estrada, productora de otros melodramas como Quinceañera, Amor en silencio y más recientemente Silvia Pinal: Frente a ti, tiene muy claro que al público le transmitirá con su trabajo el sentir de Gloria respecto a lo que realmente pasó con su vida respecto a los hechos que la llevaron a la fama, pero también a vivir, entre otras cosas, la pérdida de una hija y su relación con Sergio Andrade, su exrepresentante artístico.

Pero la vida la contará ella, no la voy a contar yo, simplemente lo haré para la televisión pero la historia es una historia que nadie quiere cambiar y que si bien mucha gente la ama y mucha no, es parte de la vida y lo que le toca vivir a ella”, cita Estrada a De Primera Mano.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz es el nombre real de la famosa cantante, quien es originaraia de Monterrey, Nuevo León, México (1968), y además es actriz, productora, compositora, modelo y empresaria. Según Wikipedia, en 1985 se mudó a la Ciudad de México para comenzar su carrera artística y conoce al productor y arreglista Sergio Andrade, quien forma el grupo musical Boquitas Pintadas.

Cuatro años más tarde lanza su disco ¿Qué hago aquí?, producido y apoyada por Sergio Andrade , del cual rápidamente se convierte en éxito Doctor psiquiatra, y ella se hace famosa, a tal grado de que se convierte en un icono del pop mexicano aparentando una personalidad rebelde contraria a la real.

En las canciones que Gloria posteriormente da a conocer, entre ellas Los borregos, Me siento tan sola y Hoy me iré de casa, habla de del aborto, embarazos no deseados, abandono de hogar, virginidad, sexo y política.

El día que estalló "el escándalo"

La carrera de Glovia Trevi se detuvo y se vio afectada a principios del año 2000, cuando ella y Sergi Andrade, su representante y compañero sentimental, al igual que su amiga Mary Boquitas, fueorn denunciados en México por supuesto abuso sexual y secuestro de menores. Se le detuvo en Río de Janeiro, según confirmaron fuentes de la Interpol.

Gloria pasó poco más de cuatro años en prisión, entre Brasil y Chihuahua, México, pero a falta de pruebas recuperó su libertad el 21 de septiembre de 2004 y se dedicó nuevamente a trabajar para recuperar el lugar que tenía como cantante, lo cual logró y actualmente es considerada la artista mexicana número uno en el género del pop musical.

Andrade, por su parte, fue extraditado debido a que el gobierno de Chihuahua lo señaló como culpable por delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada. Estuvo en la cárcel alrededor de siete años y según información en distintos portales de noticias, en el 2007 fue liberado y pagó un millón de pesos mexicanos por indemnización a quienes le acusaron de estos delitos.