Gloria Trevi sorprende a sus fans al revelar fotografía de cuando tenía 25 años

La cantante mexicana Gloria Trevi sorprendió a sus fans recientemente al revelar una fotografía inédita a través de su cuenta de Instagram, perteneciente a periodo de grabación de la popular película "Zapatos viejos", estrenada en el año 1993, cuando la actriz tenía tan solo 25 años de edad.

En la imagen compartida por medio de dicha red social, vemos a la cantante originaria de Monterrey, Nuevo León con una enorme cabellera alborotada, un pequeño crop top color amarillo y un atrevido y ligero short con tonos rojizos que le dan un estilo relajado pero sensual.

"Miren qué padres, algunas fotos inéditas de los noventas durante la filmación de "Zapatos viejos", cortesía de Boby (Sesma)", dijo la artista a través del post realizado, donde además incluyó otra fotografía donde aparece con el joven director creativo.

De acuerdo con el portal "Filmaffinity", el filme que lleva por nombre " Zapatos viejos", recaudó aproximadamente 17 millones de dólares en México durante su estreno, y poco más de 22 millones de dólares a nivel mundial.

Cabe señalar, que dicha película fue producida y dirigida por Sergio Andrade, quien fue su representante por seis años. Recordemos que el ex mánager de la extrovertida cantante fue acusado por presuntos delitos de secuestro y trata de personas, mismos que vincularon llevándola a prisión por cuatro años.

Recientemente, la cantante Gloria Trevi reveló que Sergio Andrade pasó de ser su productor a una persona "X" en su vida, tras ser víctima de manipulación, golpes, gritos, abusos y castigos por parte de su entonces mánager.

Fue apenas en el año 2018 durante la ceremonia de los Latin American Music Awards, llevada a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, que la intérprete de "Pelo suelto" abrió su corazón ante el público para hablar de su pasado. "Los que me conocen saben lo que he tenido que enfrentar y trabajar para estar aquí con ustedes. Los que no me conocen y por eso no me quieren, seguramente escucharon miles de historias de mí, entre ellas que estuve en la cárcel", manifestó la cantante.

Asimismo, señaló que fue TV Azteca el punto de partida de todos los medios de comunicación, donde se le vinculó abiertamente con la corrupción de menores, afirmando que solo fue utilizada como cortina de humo para oculpar el caso de las muertas de Juárez.