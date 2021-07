Gloria Trevi y Guaynaa se vuelven locos

México.- Revolucionando a las nuevas tendencias de sonidos, ritmos y dando espacio a las nuevas generaciones de la música actual Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida artísticamente como Gloria Trevi, pone los pies sobre la Tierra a lo actual, pero sin perder ese estilo único que la ha caracterizado desde sus inicios artísticos.

Hoy llega a perder el control con un toque de locura y mucho ritmo bajo el nuevo sencillo Nos volvimos locos junto al cantante puertorriqueño Guaynaa, para dar paso a que las personas sean auténticas, brillantes y que puedan amar sin importar lo que digan los demás.

En conferencia de prensa, la cantante regiomontana platicó con emoción sobre la nueva colaboración con el intérprete de Rebota, Se te nota, Monterrey, entre otras más, que en el 2022 lanzará su nuevo álbum lleno de sorpresas y colaboraciones.

Además, detalló sobre su nueva bioserie. Asegura que ya se encuentra en pláticas para que sus seguidores vean a la verdadera Gloria Trevi y contar cómo se ha levantado a pesar de batallas y obstáculos por alcanzar sus sueños. La bioserie será producida por Televisa, bajo la dirección de Carla Estrada.

¿Cómo has visto la nueva ola de la música actual y ahora lanzar Nos volvimos locos junto con Guaynaa?

Sigo siendo la del Dr psiquiatra. Este sencillo, que se llama Nos volvimos locos, siento que reafirma que es sano volverte loco de vez en cuando y ser tú mismo, de amar sin importar lo que digan los demás.

Yo saqué esta canción, que es una colaboración con el Guaynaa, es una especie de exorcismo al Apocalipsis que hemos vivido durante más de un año y con esa canción lo que vamos a traer es el coqueteo, amor, las buenas vibras, los amigos, la familia, o sea, todo lo que nos ha hecho mucha falta.

Sin perder el estilo, ¿Gloria Trevi le apuesta a las nuevas generaciones?

Al contrario, creo que siempre hay mucho que aprender y hay que estar super abiertos a las nuevas tendencias de la música, sonidos, tecnología y si eso suma a la experiencia y los clásicos, es cuando salen cosas súper especiales y bonitas de una u otra manera.

Con Guaynaa fue algo super padre porque compuse esa canción junto con Leonel García y Marcela de la Garza, hicimos una bohemia y esa canción se me hacía bonito cantarla en pareja que cantarla yo sola. Entonces dije: “¿a quien invitaré?”.

Estaba en Monterrey, y luego empieza la canción “conocí a una señora en la ciudad de Monterrey” y dije: “no pues, quién canta esa canción” y me dijeron, entonces, luego luego me lo comunicaron y bien lindo. Cuando le comenté de la canción me dijo “no, osea, en mi casa se van a volver locos, mi mamá, mi papá, mis tías, mis hermanas cuando sepan que haré una canción con Gloria Trevi”.

Estaba emocionado y yo le dije: “cuando le diga a mis hijos que haré una canción con Guaynaa también se van a volver locos”. Fue un match, tenemos una energía super bonita.

¿Esta canción formará parte de tu nuevo álbum?, ¿hay más sorpresas?

Esta canción es la punta del iceberg de lo que será mi próximo material discográfico. Sí habrá más colaboraciones y otras canciones que cantaré solita. Antes de que termine el año, lanzaré dos temas más y, para principios del 2022, lanzaré ya el álbum completo.

Tengo una gira planeada para principios también, empiezo en el Auditorio Nacional. Todavía no puedo decir el nombre de la gira, quiero que primero se escuchen los temas. La verdad, me emociona volver a los escenarios. Vamos a tener mucho cuidado todavía por la pandemia.

¿Qué es lo que veremos en tu esperada bioserie?

Mi bioserie no hablará de un periodo de escándalos. Empieza desde la niña que tenía un sueño, cómo ha luchado por ese sueño, también cómo ese sueño se fue convirtiendo en esa pesadilla y como también, al salir de lo más profundo, tuve que volver a empezar, no de cero, sino de menos un millón.

Creo que es la primera vez que voy a contar mi historia, pero lo más importante no es el periodo de escándalos, porque lo han contado de muchas maneras, a penas lo contaré, pero creo que el levantarme esa será la historia para compartir con la gente.