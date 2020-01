Gloria Trevi y Mónica Naranjo estrenan en Grande

Gloria Trevi y Mónica Naranjo tienen a todo mundo hablando de ellas pues ambas interpretes se encuentra estrenando el video Grande el cual lleva miles de reproducciones hasta el momento, dejando en claro que este tema seria una bomba.

En el video se puede ver a ambas mujeres con unos vestuarios extravagantes, donde las lentejuelas y colores se apoderaron de la grabación, la cual es un grito desesperado en contra del bullying que viven las personas en distintos ámbitos desde la escuela hasta el trabajo.

Hasta el momento el video cuenta con más de 200 mil reproducciones y se ha convertido en el número dos de tendencias de video.

"Muy buen dueto me atrevería decir que hasta mejor química con ella que con Alejandra Guzmán sin desmerecer el trabajo de ninguna de ellas tres", "Creí que nunca vería a mis dos favoritas en consagración... Pero la vida tiene esa maravillosa sorpresa y ellas son el regalo perfecto para este año de Realidades", les escribieron a ambas mujeres.

Mientras tanto Mónica Naranjo expresó su alegría en redes debido al éxito que tuvo dicho estreno por lo que agradeció a sus más de medio millón de seguidores, quienes compartieron su felicidad.

"Estar en mi segunda casa y levantarse con dos éxitos.... ¿Se puede estar más feliz? Gracias @GloriaTrevi por regalarme esta canción que me hizo bailar desde el minuto 1!! �� No me olvido de mi España, gracias a todos por compartir la aventura de @islatentaciones conmigo, estoy muy feliz!", escribió Mónica.